Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

Με την παρουσίαση του βιβλίου του στην Αθήνα και το θέατρο Παλλάς να έχει ολοκληρωθεί ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» του σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτές θα λειτουργήσουν σαν περιοδείες στις οποίες θα μιλά κυρίως, όπως όλα δείχνουν, για τις θέσεις του αναμενόμενου πολιτικού του φορέα.

Κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ βρίσκει μπροστά του έναν αντίπαλο που διεκδικεί τη θέση του ως αντίπαλο δέος της Ν.Δ. αλλά και ως κορμός της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Προκειμένου να περιορίσει τις πιθανότητες να πλασαριστεί απέναντι στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τα κοινοβουλευτικά όπλα που διαθέτει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέσω επίκαιρων ερωτήσεων διεκδικεί όλο και περισσότερες μετωπικές συγκρούσεις στη Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ανάχωμα στον νέο φορέα

Το έχει κάνει ήδη άλλωστε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, καλεί σε κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Τελευταίο παράδειγμα το προσκλητήριό του μέσω επιστολής στους πολιτικούς αρχηγούς της Κεντροαριστεράς, προκειμένου να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο για την αναθεώρηση του άρθρου 86 που αφορά τις ευθύνες των υπουργών.

Τέτοιες αλλαγές άλλωστε σε κύρια άρθρα του Συντάγματος απαιτούν σε αναθεωρητική Βουλή διευρυμένες πλειοψηφίες των 180 βουλευτών προκειμένου να ψηφιστούν. Σε αυτήν τη βάση των απαραίτητων συνεννοήσεων το ΠΑΣΟΚ, καθόλου τυχαία, διαμορφώνει από τώρα πεδία συνεννόησης. Με τον τρόπο αυτό, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται εκτός Βουλής, περιορίζει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

Πέρα από τη Βουλή, στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει το πράσινο φως στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις – συζητήσεις προ αφορούν την ενότητα της Κεντροαριστεράς.

Μέχρι στιγμής έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια ανάλογη εκδήλωση στην Πάτρα και θα ακολουθήσει η επόμενη στη Δράμα. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν εκφράζοντας τις θέσεις του κόμματός τους διευκρινίζοντας ότι η στρατηγική της αυτόνομης πορείας που έχει επιλεχθεί δεν σημαίνει και πολιτική απομόνωση.

Το μήνυμα αυτό δίνεται προκειμένου να γίνει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων για τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων στον Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται το προσκλητήριο επιστροφής σε στελέχη που προέρχονται από το κόμμα και είχαν αποχωρήσει στο παρελθόν. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει δημιουργηθεί και η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί εντατικά στο συνέδριο του κόμματος υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Ο βασικός αντίπαλος

Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ επισήμως θα απορρίπτει τη συνταγή του διμέτωπου απέναντι στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι μόνος αντίπαλος του είναι η Ν.Δ.

Ανεπίσημα όμως είναι σαφές, καθώς πρόκειται για μια μάχη πολιτικής επιβίωσης με ανταγωνιστικά σχέδια, ότι τα πυρά του θα είναι πάντα έτοιμα για τον πρώην πρωθυπουργό.

Το έχει αποδείξει άλλωστε με όσα έχει ήδη πει για τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνοντας παράλληλα κάθε σενάριο για συμπόρευση με τον φορέα του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χρεώνει την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το 41% οφείλεται στην απογοήτευση που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Το αγροτικό μέτωπο

Στο κεντρικό πολιτικό πεδίο το ΠΑΣΟΚ πατάει το γκάζι απέναντι στην κυβέρνηση στο μέτωπο που έχει με τους αγρότες, στηρίζοντας τα αιτήματά τους. Συνδέουν άλλωστε στη Χαριλάου Τρικούπη την οργή που επικρατεί και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει φέρει σημαντικές ρωγμές στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Οι αγρότες αποτέλεσαν μια από τις πιο ισχυρές δεξαμενές για το γαλάζιο στρατόπεδο καθώς η στήριξη τους στη Ν.Δ. έφτασε ακόμα και το 48%.

Στο ΠΑΣΟΚ φιλοδοξούν να αποσπάσουν σημαντικές δυνάμεις από την κυβέρνηση.

Τα δύσκολα ξεκινούν όταν στον δημόσιο διάλογο μπαίνει το ερώτημα για το αν η αξιωματική αντιπολίτευση στηρίζει και την επιλογή των αγροτών να διαμαρτυρηθούν κλείνοντας τις εθνικές οδούς.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ απαντούν ότι είναι ψευτοδίλημμα το αν είναι κανείς υπέρ ή κατά των μπλόκων στους δρόμους της χώρας. Ωστόσο δεν είναι εύκολο ένα κόμμα, που έχει κυβερνήσει έχοντας συγκρουστεί με τους αγρότες στο παρελθόν, να πάρει θέση υπέρ του κλεισίματος των εθνικών οδών.

Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ θυμίζουν τα σκασμένα λάστιχα στα τρακτέρ των αγροτών επί κυβέρνησης Σημίτη.

Έτσι στις τηλεμαχίες με τους βουλευτές της κυβέρνησης οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνονται στα αιτήματα των αγροτών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβαθμίζοντας τη συζήτηση για τις μορφές των κινητοποιήσεων που επιλέγουν οι αγρότες. «Εσείς μας ρωτάτε για τους κλειστούς δρόμους ενώ εμάς μας νοιάζουν τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν κλείσει με την πολιτική της κυβέρνησης» απάντησε χαρακτηριστικά σε σχετικό ερώτημα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Περνώντας επίσημα στην τελευταία μη προεκλογική χρονιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από τις διασκέψεις του κόμματός του στην περιφέρεια, ρίχνει το βάρος στην Αττική αναδεικνύοντας μεγάλα προβλήματα, όπως το κυκλοφοριακό. Το λεκανοπέδιο αποτελεί το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ και όλοι αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται σημαντικές ενισχύσεις.

