Κακοκαιρία: Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών καλύφθηκαν από την υπερχείλιση του Πηνειού σε Τρίκαλα και Λάρισα

Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί χιλιάδες στέμματα καλλιεργειών στον Δήμο Φαρκαδόνας από την υπερχείλιση του Πηνειού ποταμού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και στη Θεσσαλία.

Τα ορμητικά νερά του Πηνειού και των παραποτάμων του έχουν κατακλύσει με νερό και φερτά υλικά χιλιάδες στρέμματα στα χωριά, Κλοκωτός, Φαρκαδόνα, Κεραμίδι, Ζάρκο και Πηνειάδα του Δήμου Φαρκαδόνας, την γνωστή λεκάνη απορροής των υδάτων του Πηνειού. Οι αγρότες που είδαν για μια ακόμη φορά τα χωράφια τους να καλύπτονται με νερό, αναφέρουν την απουσία αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή και πάρα πολλές εκκρεμότητες με τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές του Ντάνιελ. Την ίδια ώρα αποκλεισμένοι είναι και μονάδες κτηνοτρόφων που βρίσκονται στην περιοχή του Δοβρουτσίου των κοινοτήτων Ζάρκου και Πηνειάδας.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο Κουτσόχερο Λάρισας με τα νερά του Πηνειού να απειλούν κι άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις κοινότητες, Αμυγδαλέα, Τερψιθέα και Γιάννουλη του Δήμου Λαρισαίων που βρίσκεται σε επιφυλακή, όπως και ο Δήμος Τυρνάβου και Τεμπών.

Διαβάστε επίσης:

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

Συνεχίζουν αποφασιστικά οι αγρότες: Νέα μπλόκα και καθοριστικές συνελεύσεις – Άνοιξε το αεροδρομίο Ιωαννίνων, έκλεισαν τελωνείο Σκύδρας και Προμαχώνας (Video)

Βόλος: Έτσι κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού – Η εξήγηση που δίνει ο κυβερνήτης