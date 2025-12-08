Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

Μία βότκα από την Πολωνία είναι ο νικητής του διαγωνισμού του Asia Spirits Ratings για τα βραβεία αλκοολούχων ποτών.

Το Asia Spirits Ratings είναι ο νεότερος ετήσιος διαγωνισμός στον ήδη γεμάτο χώρο με το ίδιο αντικείμενο.

Θέλει να ξεχωρίσει χρησιμοποιώντας μια επιτροπή ειδικών από κάθε κομμάτι της αγοράς, από ανεξάρτητους λιανέμπορους και διανομείς μέχρι συγγραφείς και γευσιγνώστες. Οι συμμετοχές δεν κρίνονται μόνο ως προς τη γεύση, αλλά και ως προς την αξία, την ποιότητα και την εμφάνιση. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυτά είναι τα στοιχεία που μετράνε περισσότερο για όσους αγοράζουν ποτά για λιανική και χονδρική..

Και σύμφωνα με τα κριτήρια, η καλύτερη βότκα του κόσμου ονομάζεται U’Luvka.

Παράγεται στο ιστορικό αποστακτήριο Zielona Góra, έξω από τη Βαρσοβία, ένα από τα παλαιότερα στην Πολωνία, χώρα στενά συνδεδεμένη με την παράδοση της βότκας. Η συγκεκριμένη έκδοση απέσπασε 95 στα 100. Φτιάχνεται από μείγμα ντόπιας σίκαλης, σιταριού και κριθαριού. Ο προσεκτικός συνδυασμός των σιτηρών και η ήπια απόσταξη δίνουν ένα απόσταγμα με περιεκτικότητα 40% αλκοόλ κατ’ όγκο, που οι κριτές χαρακτηρίζουν ταυτόχρονα καθαρό και κρεμώδες, με διακριτική γλυκύτητα δημητριακών στο τελείωμα.

Είναι από τις λίγες βότκες που μπορείς να απολαύσεις σκέτες, ακόμη και σε θερμοκρασία δωματίου.

Όσο αερίζεται στο ποτήρι, εμφανίζει αρώματα βανίλιας και φασκόμηλου. Με τις επόμενες γουλιές αναδεικνύονται νότες ξηρών καρπών και γλυκάνισου, στοιχεία που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά στην αρχή. Η ιστορία της, όπως τη διηγείται το brand, μιλά για μια παλιά συνταγή, δημιουργημένη από αλχημιστή της πολωνικής βασιλικής αυλής. Ακόμα και αν κάποιος δεν πιστέψει την παράδοση, είναι δύσκολο να αμφισβητήσει το πόσο ομαλά πίνεται.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το μπουκάλι της, ψηλό και λεπτό, με κυματιστό σχήμα που… δύσκολα χωράει σε ράφι.

Οι δημιουργοί της U’Luvka θεωρούν ότι αυτό το ιδιαίτερο σχήμα είναι πλεονέκτημα, όχι μειονέκτημα και ότι το μπουκάλι πρέπει να βρίσκεται στην κορυφαία θέση κάθε μπαρ. Τα φετινά αποτελέσματα των Asia Spirits Ratings φαίνεται να τους δικαιώνουν.

