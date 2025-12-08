Τα άτομα με αυτισμό μπαίνουν δυναμικά στον τουρισμό – Μνημόνιο συνεργασίας Κοινοφελούς Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με το ΙΝΣΕΤΕ

«Ο νεαρός είναι ευφυΐα στη ζαχαροπλαστική. Είναι τόσο ακριβής στις παρασκευές του, που μπορεί να κάνει Baton Sale καλύτερα από μηχανή».

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον κ. Γιάννη Παπακωνσταντίνου, Επιστημονικό Διευθυντή του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Η Θεοτόκος». Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας μόλις το 24% των ατόμων με ειδικές ανάγκες εργάζονται όταν ο μ.ο στην Ευρώπης είναι 42%. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού, με δεξιότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον δυναμικό τομέα του τουρισμού, καλύπτοντας θέσεις εργασίας στην πληροφορική, τη γραμματεία, την αρχειοθέτηση, την μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, την καθαριότητα, στην κηπουρική και σε πολλούς ακόμη τομείς.

Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα ειδικά σχολεία, δυστυχώς παραμένουν εγκλωβισμένοι στο σπίτι και προσπαθούνε να επιβιώσουν με ένα χαμηλό προνοιακό επίδομα που δεν ξεπερνάει τα 600 ευρώ.

Αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση προσπαθούν να ανατρέψουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Η Θεοτόκος», με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με στόχο την ένταξη ατόμων που είναι στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Το μνημόνιο παρουσιάστηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση με τίτλο: «Ενώνουμε Δυνάμεις – Δημιουργούμε Ευκαιρίες».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τους Προέδρους των δύο φορέων, τον κ. Παναγή Καρέλλα, Πρόεδρο ΔΣ «Η Θεοτόκος», και τον κ. Γιώργο Βερνίκο, Πρόεδρο ΔΣ ΙΝΣΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσο και τον Υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία απέστειλε τον χαιρετισμό της, τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Παναγιώτη Πικραμμένο και την Ευρωβουλευτή, κ. Ελεονώρα Μελέτη.

«Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας: τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Αποτελεί μια κοινή προσπάθεια να δημιουργήσουμε νέες, πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης στην εργασία για άτομα στο φάσμα του αυτισμού» δήλωσε ο κ. Παναγής Καρέλλας, Πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος».

Επιπλέον, ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ δήλωσε: «Με αυτό το Μνημόνιο επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την πρόσβαση των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας· να συμβάλλουμε στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά, ισότιμα και με αυτοπεποίθηση. Εύχομαι η συνεργασία μας να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και αφετηρία για ακόμη περισσότερες δράσεις που κάνουν τη διαφορά και σε άλλους τομείς της οικονομίας.».

Ο πρ. Πρωθυπουργός, κ. Παναγιώτης Πικραμμένος σημείωσε ότι, σε μια απαιτητική εποχή με αυξημένες κοινωνικές προκλήσεις, το έργο του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» αποτελεί ουσιαστική πράξη προσφοράς προς ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες. Ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνεργασία που ξεκινά.

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος αναφερόμενος στη σύμπραξη του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με το ΙΝΣΕΤΕ, σημείωσε πως αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα νέου κοινωνικού διαλόγου και κάλεσε και άλλες εθελοντικές οργανώσεις να συμβάλουν προς την ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να ενισχυθούν συλλογικά οι ευκαιρίες για όσους τις χρειάζονται περισσότερο.

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος τόνισε ότι η σημερινή πρωτοβουλία είναι ουσιαστικά πρωτοποριακή, καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και στη δημιουργία κατάλληλων εργασιακών περιβαλλόντων για άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Η Ευρωβουλευτής κ. Ελεονώρα Μελέτη τόνισε ότι η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και στην εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για ίσες ευκαιρίες και ότι η Θεοτόκος έχει κάνει σημαντικά βήματα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία συζήτηση σε πάνελ μεταξύ εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων, με τίτλο «Συμπερίληψη στην Πράξη: Η Δύναμη της Συνεργασίας», στην οποία συμμετείχαν οι κ. Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κ. Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κ. Γιώργος Κουτσοκώστας, Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ, κ. Πάρης Λιντζέρης, Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και κ. Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πρόταση σοκ για κατάργηση του εμβολιασμού νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β στη γέννηση

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. – Τι πρέπει να αλλάξει

Τεχνητή νοημοσύνη: Νέο λογισμικό AI για ταχύτερη διάγνωση εγκεφαλικών μπαίνει το ’26 σε 10 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας