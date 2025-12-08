search
08.12.2025 15:59

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 47χρονος για τον θάνατο ηλικιωμένου – Διαπληκτίστηκαν την ώρα που έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά τους

08.12.2025 15:59
fylaki_unsplash
@unsplash

Στη φυλακή οδηγείται 47χρονος που καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 5ετή φυλάκιση για τον θάνατο ηλικιωμένου (71 ετών), με τον οποίο διαπληκτίστηκε, όταν έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά τους, τον Σεπτέμβριο του 2021, σε πάρκο της Νέας Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 47χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γρονθοκόπησε τον ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος και να χάσει τη ζωή του ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης -όπου δικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αναγνώρισαν στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη του από προηγούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντα.

Οι δύο άνδρες μάλωσαν, όταν ο κατηγορούμενος έκανε παρατήρηση στον ηλικιωμένο επειδή δεν είχε δεμένο τον σκύλο του. «Τον έριξα μία σφαλιάρα», απολογήθηκε ο 47χρονος, τονίζοντας ότι δέχθηκε προηγουμένως ύβρεις, ενώ είπε ότι μόλις συνειδητοποίησε ότι ο παθών έχασε της αισθήσεις του, έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 71 ετών άνδρας νοσηλεύτηκε 35 μέρες σε κωματώδη κατάσταση, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όπως ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας. «Δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του, εάν ζούσε πιθανότατα να έμενε φυτό», πρόσθεσε η ίδια, ζητώντας την καταδίκη του κατηγορούμενου. Ο ίδιος, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 6ετή κάθειρξη, αλλά έμεινε ελεύθερος μέχρι το Εφετείο.

