Τρένο συγκρούστηκε με ζώο στη γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Ένα απρόοπτο συμβάν σημειώθηκε, την Κυριακή (7/12), σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη, όταν η αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με ζώο που βρισκόταν πάνω στις γραμμές. Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή του προσωπικού. Ωστόσο, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη στη μάσκα της μηχανής, προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του δρομολογίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία Hellenic Train, η σιδηροδρομική αμαξοστοιχία 2592, η οποία πραγματοποιούσε το ταξίδι από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης. Η ακινητοποίηση οφειλόταν σε βλάβη στη μάσκα της μηχανής, η οποία προέκυψε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρισκόταν εντός των γραμμών.

Τι ανέφερε η Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 2592, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης στη μάσκα της μηχανής, η οποία προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρισκόταν εντός των γραμμών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το τεχνικό πρόβλημα και να συνεχιστεί το δρομολόγιο, η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί η αμαξοστοιχία μετέβη αμέσως εφεδρική μηχανή. Η εφεδρική μηχανή είχε ως σκοπό να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν συνολικά 85 άτομα, πίσω προς τον σταθμό της Λάρισας. Εκεί πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που είχε υποστεί τη βλάβη.

Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής, η αμαξοστοιχία μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό της με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Η συνολική καθυστέρηση που καταγράφηκε στην άφιξη ανήλθε στα 140 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής στον σταθμό της Λάρισας, όσο διήρκησε η διαδικασία αλλαγής της μηχανής, η Hellenic Train προέβη στη διάθεση ενός λεωφορείου. Το λεωφορείο προσφέρθηκε στους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη οδικώς.

