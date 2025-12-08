search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 08:29

Ξεσπά η Σοφία Βόσσου: «Να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, να φτύνονται και να ντρέπονται» (Video)

08.12.2025 08:29
vossou-new

Για το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο μίλησε η Σοφία Βόσσου, επισημαίνοντας ότι πλέον η κατάσταση στο διαδίκτυο έχει ξεφύγει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ηλικιακό ρατσισμό που παρατηρεί στον καλλιτεχνικό χώρο, κάτι που -όπως επισημαίνει- έχει βιώσει και η ίδια.

«Έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, σχόλια σούρνουν διάφορα κάτω από δημοσιεύσεις στα social media. “Παλιόγεροι, τι θέλετε;”, “παλιόγρια” λένε τη μία και την άλλη. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Αντί να είμαστε ευλογημένοι που έχουμε χρόνια, που ζούμε και που μεγαλώνουμε. Δεν υπάρχει ηλικία που θα πρέπει να σταματά ένας καλλιτέχνης. Να πάνε σπίτι τους και να μην τον ακούν, άμα δεν θέλουν. Να πάνε να ακούσουν τις αρλούμπες που ακούν, να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να φτύνονται, να ντρέπονται» είπε εμφανώς εκνευρισμένη.

«Έχω βαρεθεί το κουτσομπολιό, τις κριτικές, τις φωνές και τους τσακωμούς στην τηλεόραση. Α πα πα, δεν μπορώ και δεν βλέπω. Μπλέκονται, δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει, που, αυτό… Έλεος» είπε στη συνέχεια, για το περιεχόμενο στην τηλεόραση.

Διαβάστε επίσης:

Μπέττυ Μαγγίρα για «I love Σου Κου»: «Aνέχτηκα συνεργασίες και ανθρώπους που δεν έπρεπε»

Nταλιάνης για το metoo: «Όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα έντονα πράγματα, ήταν μια άλλη εποχή – Δεν είναι όλα λυμένα» (Video)

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:46
NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

1 / 3