Ξεσπά η Σοφία Βόσσου: «Να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, να φτύνονται και να ντρέπονται» (Video)

Για το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο μίλησε η Σοφία Βόσσου, επισημαίνοντας ότι πλέον η κατάσταση στο διαδίκτυο έχει ξεφύγει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ηλικιακό ρατσισμό που παρατηρεί στον καλλιτεχνικό χώρο, κάτι που -όπως επισημαίνει- έχει βιώσει και η ίδια.

«Έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, σχόλια σούρνουν διάφορα κάτω από δημοσιεύσεις στα social media. “Παλιόγεροι, τι θέλετε;”, “παλιόγρια” λένε τη μία και την άλλη. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Αντί να είμαστε ευλογημένοι που έχουμε χρόνια, που ζούμε και που μεγαλώνουμε. Δεν υπάρχει ηλικία που θα πρέπει να σταματά ένας καλλιτέχνης. Να πάνε σπίτι τους και να μην τον ακούν, άμα δεν θέλουν. Να πάνε να ακούσουν τις αρλούμπες που ακούν, να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να φτύνονται, να ντρέπονται» είπε εμφανώς εκνευρισμένη.

«Έχω βαρεθεί το κουτσομπολιό, τις κριτικές, τις φωνές και τους τσακωμούς στην τηλεόραση. Α πα πα, δεν μπορώ και δεν βλέπω. Μπλέκονται, δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει, που, αυτό… Έλεος» είπε στη συνέχεια, για το περιεχόμενο στην τηλεόραση.

Διαβάστε επίσης:

Μπέττυ Μαγγίρα για «I love Σου Κου»: «Aνέχτηκα συνεργασίες και ανθρώπους που δεν έπρεπε»

Nταλιάνης για το metoo: «Όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα έντονα πράγματα, ήταν μια άλλη εποχή – Δεν είναι όλα λυμένα» (Video)

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»