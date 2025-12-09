Στο πλευρό των αγροτών στα μπλόκα ο Νίκος Ανδρουλάκης – Μπερδεμένες οι «γραμμές» του ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο δρόμων

Το ΠΑΣΟΚ όσο οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Το Σαββατοκύριακο στο πλευρό των αγροτών της Μακεδονίας και στα μπλόκα τους βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 και έπειτα θα μεταβεί στο μπλόκο των αγροτών στα Τρίκαλα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη του στο Mega είχε υπογραμμίσει ότι οι αγρότες έχουν την εμπειρία να κάνουν κινητοποιήσεις χωρίς να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Ωστόσο, μετά τις αποφάσεις τους για κλείσιμο δρόμων και κατάληψη αεροδρομίων δείχνει να έχει πάρει θέση υπέρ των κινητοποιήσεων που κάνουν οι αγρότες χωρίς αστερίσκους.

Ακόμα και τώρα όμως, η θέση του ΠΑΣΟΚ μοιάζει θολή καθώς τα μισά του στελέχη στα ΜΜΕ έχουν τοποθετηθεί υπέρ των αιτημάτων των αγροτών με ανοιχτούς όμως τους δρόμους και τα άλλα μισά υπέρ των αιτημάτων των αγροτών ακόμα και με κλειστές εθνικές οδούς. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη που δήλωσε: «κλείνουν τους δρόμους γιατί τους κλείνουν τα σπίτια και εμείς είμαστε στο πλευρό τους» και του Γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλου που υπογράμμισε: «τα δίκαια αιτήματα των αγροτών δεν μπορούν να οδηγήσουν στο να ταλαιπωρηθεί η κοινωνία». Το γεγονός ότι Πρόεδρος και Γραμματέας εξέφρασαν επί της ουσίας διαφορετικές θέσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις δείχνει το επικοινωνιακό πρόβλημα που είχε το ΠΑΣΟΚ και τις λεπτές ισορροπίες στη στρατηγική του. Την ίδια ώρα τα κόμματα στα αριστερά της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν πάρει καθαρά θέση και υπέρ των κινητοποιήσεων με κλειστούς δρόμους.

Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν με ενδιαφέρον μεν αλλά από απόσταση τις εξελίξεις που φέρνει η επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι κλυδωνισμοί έφτασαν και στο ΠΑΣΟΚ με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να τονίζει μιλώντας στο iefimerida ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα είχε επιστρέψει αν το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στο 22%. Κοντά στην άποψη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου κινήθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ η Νάντια Γιαννακοπούλου. Σημείωσε όταν ρωτήθηκε για την δήλωση Κωνσταντινόπουλου: «είναι και αυτό μια αλήθεια, κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια και προφανώς θέλουμε αυτή να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα». Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης αδειάζει την τοποθέτηση Κωνσταντινόπουλου με χαμηλούς προς το παρόν τόνους λέγοντας ότι θα κριθούν το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος στις εκλογές, όπως και όλα τα στελέχη για το αν βοήθησαν το κόμμα ουσιαστικά να πετύχει τον στόχο του.

Διαβάστε επίσης:

SAFE: Ευρωπαϊκή «σφαλιάρα» για το «φουσκωμένο» ελληνικό σχέδιο

«Κεραυνοί» Καραμανλή στην κυβέρνηση και ηχηρά μηνύματα Βενιζέλου στην εκδήλωση της «Δημοκρατίας» – Live

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»