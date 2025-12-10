Η Generali Hellas ολοκλήρωσε την εξαγορά του Ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών από την Akkadia Holdings Limited ανακοίνωσε η Generali Hellas, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων. Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της στον τομέα της υγείας και εντάσσει στο χαρτοφυλάκιό της έναν από τους πλέον σύγχρονους και αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης στη χώρα.

Σύμφωνα με τη Generali, η επένδυση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική Lifetime Partner, η οποία δίνει έμφαση σε ολοκληρωμένες, ποιοτικές και ανθρωποκεντρικές λύσεις υγείας για τους ασφαλισμένους. Η Ευρωκλινική, γνωστή για την εξειδίκευσή της στη γενική χειρουργική, την ογκολογία και την παιδιατρική, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το υγειονομικό οικοσύστημα που αναπτύσσει ο Όμιλος.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Generali εκτιμά ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, σε συμφωνία με το στρατηγικό πλάνο Lifetime Partner 27: Driving Excellence, ενώ παράλληλα θα διευρυνθούν οι υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υγείας αποτελούν βασικούς άξονες της συνεργασίας με την Ευρωκλινική.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η PwC λειτούργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Generali Hellas, ενώ η Karatzas & Partners παρείχε νομική υποστήριξη.

Ο CEO της Generali Hellas, Πάνος Δημητρίου, δήλωσε: «Η εξαγορά του Ομίλου της Ευρωκλινικής επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αναβαθμισμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους μας. Δημιουργούμε ένα ισχυρότερο και πιο σύγχρονο μοντέλο φροντίδας και καλωσορίζουμε την ομάδα της Ευρωκλινικής στη μεγάλη οικογένεια της Generali».

Διαβάστε επίσης:

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου