Γκουίνεθ Πάλτροου: Αυτός ήταν ο λόγος που απείχε 7 χρόνια από την υποκριτική

Τους λόγους για τους οποίους απείχε από την υποκριτική εξήγησε η Γκουίνεθ Πάλτροου, επισημαίνοντας πώς το «Marty Supreme» την έπεισε να επιστρέψει.

Μετά από σχεδόν επτά χρόνια πλήρους αποχής από τον χώρο του θεάματος και περισσότερο από 15 χρόνια χωρίς έναν μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο, η Πάλτροου περιέγραψε αρχικά μια πορεία από τη μοναξιά και την αμφισβήτηση του εαυτού της μέχρι τη δημιουργία οικογένειας, πριν ξαναβρεθεί στα πλατό για την ταινία «Marty Supreme».

Σε συζήτησή της με τον Τζέικομπ Ελορντί στο πλαίσιο του «Actors on Actors» του Variety και του CNN, που προβλήθηκε την Τρίτη (9/12), η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, παρά την αναγνώριση και τις επιτυχίες, συνοδεύτηκαν από έντονη αίσθηση απομόνωσης.

«Ένιωθα πολλή μοναξιά όταν δούλευα στα 20 μου. Δεν γνώριζα καλά τον εαυτό μου ακόμη και ταξίδευα συνεχώς. Χρειαζόμουν να μεγαλώσω και να καταλάβω ποια είμαι πραγματικά, και πολλές από τις απαντήσεις τις βρήκα μέσα από την οικογένειά μου. Μετά ξεκίνησα μια επιχείρηση» είπε, επισημαίνοντας ότι τόσο η απομάκρυνσή της από το σινεμά όσο και σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντός της από την υποκριτική προς την επιχειρηματικότητα και τον χώρο του wellness, ήταν συνειδητή επιλογή της.

Αφορμή για την επιστροφή της -υπογραμμίζει- αποτέλεσε το «Marty Supreme» που μπήκε στη ζωή της σε μια μεταβατική περίοδο για την ίδια, καθώς τα παιδιά της έφευγαν από το σπίτι για σπουδές.

Σημειώνεται ότι η Πάλτροου έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν, ενώ έχει υιοθετήσει και δύο παιδιά από τον γάμο του με τη Σουζάν Μπουκίνικ.

«Το “Marty Supreme” προέκυψε με έναν απίστευτο τρόπο, γιατί τα αγόρια μας έφευγαν για το κολέγιο και εγώ έμεινα με ένα αίσθημα σοκ και δυσπιστίας. Σκεφτόμουν “Ποια είμαι;”» είπε αρχικά.

Εκείνη την περίοδο γνώρισε τον σκηνοθέτη Τζος Σαφντί, με τον οποίο ένιωθε ότι μπορούσε να επιστρέψει σε έναν τύπο σινεμά που της θύμιζε την εποχή της δεκαετίας του 1990.

«Όταν γνώρισα τον Τζος, κατάλαβα ότι αυτό θα άξιζε τον κόπο. Μου φάνηκε σαν τις ταινίες που γυρίζαμε στα ’90s» τόνισε.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι η ιδέα της επιστροφής στην υποκριτική δεν ήταν αρχικά ένας βαθύς καλλιτεχνικός πόθος, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Hollywood Reporter» επισήμανε ότι η απόφασή της αυτή συνδέθηκε και με την αλλαγή στην οικογενειακή της καθημερινότητα.

«Αν είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ήταν ότι με είχε “τσιμπήσει” το μικρόβιο της υποκριτικής. Τα παιδιά μου, και τα τέσσερα, είχαν φύγει. Η εικόνα του άδειου σπιτιού λειτούργησε ως αφετηρία για μια νέα αναζήτηση» τόνισε.

