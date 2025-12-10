Νίκος Οικονομόπουλος: «Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα» (Video)

Στα πρόσωπα που σχολίασαν αρνητικά τις δηλώσεις του περί πίστης του στον Θεό κλήθηκε να απαντήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος ο οποίος μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι είναι «παραδομένος στον Χριστό».

Η φράση αυτή, ωστόσο, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως τόσο στο διαδίκτυο όσο και την τηλεόραση. Ένας εξ αυτών που τον κατέκριναν για το γεγονός ότι μοιράστηκε το βαθύ «πιστεύω» του ήταν και ο Δημήτρης Παπανώτας ο οποίος εμφανώς ενοχλημένος δήλωσε ότι «ο Χριστιανισμός θέλει σεμνότητα»…

Απαντώντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθάρισε ότι τόσο τα αρνητικά σχόλια όσο και οι άνθρωποι που τα κάνουν τον αφήνουν παγερά αδιάφορο, επισημαίνοντας ότι δεν τον αφορά η άποψη του καθενός.

Τόνισε δε, ότι αν έχουμε φτάσει στο σημείο να κρινόμαστε μόνο και μόνο γιατί εκφράζουμε την πίστη μας στον Θεό, τότε σίγουρα κάτι πάει λάθος στη χώρα.

«Υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις; Και τι είναι οι ποικίλες αντιδράσεις δηλαδή; Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα. Τους εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Δεν με πειράζει, ό,τι και να πουν οι άνθρωποι, τους εύχομαι να είναι καλά. Τώρα εγώ να σχολιάσω τι είπε ο καθένας στην τηλεόραση; Εύχομαι καλές γιορτές. Δεν με στεναχωρεί τίποτα» σχολίασε ο τραγουδιστής, ερωτηθείς σχετικά.

«Είμαι παραδομένος στον Χριστό, θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

«Είμαι παραδομένος στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορέσω να πάω εκεί που θέλω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Πιστεύω σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχει μέσα μου, όπως το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια. Αγαπώ πολύ τον Χριστό, το λέω συνέχεια, είναι τρόπος ζωής για εμένα. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον ότι πρέπει να πιστέψει στο Χριστό γιατί… Δεν υπάρχει γιατί, αυτό θα το νιώσεις μόνος σου, εγώ το νιώθω και θέλω να το μεταδώσω. Ποτέ μην χάσεις την πίστη σου. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, το έχω πει τόσες φορές. Βρίστε όσο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που τρελαίνομαι όταν μιλάω, έχω ένταση, θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου. Αγαπάω τον Χριστό» δήλωσε πρόσφατα ο τραγουδιστής σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα.

Διαβάστε επίσης:

Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο: «Θέλω να αποζημιωθώ για αυτό που τράβηξα» (Video)

Χριστίνα Μπόμπα: «Μετά από μία γέννα και τον θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου» (Video)

Η ανασκόπηση του Pornhub για το 2025: Οι top αναζητήσεις και η χώρα με πρωτιά στην επισκεψιμότητα – Τι έψαξαν στην Ελλάδα