ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 15:15
10.12.2025 13:00

Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ στη… σκιά του Τσίπρα: Δείτε ζωντανά την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου (Live)

10.12.2025 13:00
famellos_KO_SYRIZA_new

Με την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, αρχίζει η συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, μια εβδομάδα μετά την εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και την… τοποθέτηση των παλιών συντρόφων του στον εξώστη του Παλλάς.

Όπως ήδη έγραψε το topontiki.gr, ο προϋπολογισμός του 2026 εν όψει της συζήτησης που ξεκινά στη Βουλή την Παρασκευή, βρίσκεται στην επίσημη ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης, ωστόσο η ομιλία Τσίπρα προκάλεσε αμηχανία και εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός εκεί, μεταξύ άλλων περί «ιδιοτέλειας» και προσχηματικών και όψιμων προοδευτικών «συγκολλήσεων». Ενώ ακολούθησε και η κρίση με το «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής που οδήγησε στην παραίτηση του διευθυντή της.

Έτσι, δεν αποκλείεται βουλευτές να θέσουν κάποιο θέμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, αναλόγως και με την πλευρά στην οποία ανήκουν. Όσον αφορά στον Σ. Φάμελλο, πιθανότατα θα επαναλάβει τη γραμμή για ενωτική προοδευτική απάντηση στον Μητσοτάκη, με ένα κοινό ψηφοδέλτιο με όλους, που θα περιλαμβάνει δηλαδή και τον Αλέξη Τσίπρα, και όχι το αντίθετο όπως άφηνε να εννοηθεί το πρωτοσέλιδο της Αυγής, με το «βίοι παράλληλοι».

