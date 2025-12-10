Ο Μαγειρίας, τα ΜΑΤ, η δικαιοσύνη και τα μπλόκα, lose-lose situation για την κυβέρνηση, ο ρόλος του Βενιζέλου, τα νεύρα Καιρίδη και το λάθος με το SAFE   

Καλημέρα σας

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εκτιμήσεις κανείς και να προβλέψει πότε και πώς θα λήξουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική στον ορίζοντα.

Η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε – γενικά η κυβέρνηση εμφανίζει όλο και μεγαλύτερη αδυναμία κατανόησης των κοινωνικών διεργασιών – από την ένταση των κινητοποιήσεων αυτών.

Δεν κατάλαβε ότι υπάρχει συσσώρευση προβλημάτων, όχι μόνο αγροτικών αλλά και γενικότερα οικονομικών: Οι ίδιοι αυτοί αγρότες πάνε στα σούπερ μάρκετ, πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια για τα παιδιά τους που σπουδάζουν ή εξοργίζονται για τα Τέμπη.

Στα μπλόκα λοιπόν εκφράζεται ένα γενικότερο κύμα δυσφορίας για την κυβέρνηση.

Επιπλέον, δεν κατάλαβε έγκαιρα δύο πράγματα:

Πρώτον ότι πρόκειται για δικούς της ψηφοφόρους κυρίως, που βγαίνουν στα μπλόκα. Αυτοί νιώθουν προδομένοι περισσότερο από κάθε άλλο. Εξ ου και η οργή.

ότι πρόκειται για δικούς της ψηφοφόρους κυρίως, που βγαίνουν στα μπλόκα. Αυτοί νιώθουν προδομένοι περισσότερο από κάθε άλλο. Εξ ου και η οργή. Και δεύτερον, την επίδραση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ στην ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Που περιμένουν αδίκως και τελικά λαμβάνουν ελάχιστα, την ώρα που οι επιτήδειοι μένουν ατιμώρητοι ή προστατεύονται – ο νοών νοείτω, που θα έλεγε και ο Μαγειρίας που τα μιλάει… απλήστως (!!!) τα αρχαία.

lose-lose situation

Η κυβέρνηση φοβάται τόσο πολύ τις επιπτώσεις στην οικονομία και τη γενικότερη λειτουργία της αγοράς, αλλά και της κοινωνίας, από την αγροτική εξέγερση, που επέλεξε να ρίξει όλα τα όπλα της για την αποτροπή των αποκλεισμών σε λιμάνια, αεροδρόμια και μεγάλους οδικούς άξονες.

Αστυνομία και Δικαιοσύνη προσπαθούν να δώσουν λύση, καθώς διέξοδος με διάλογο δεν υπάρχει.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι έτσι το χάσμα με τον αγροτικό κόσμο γίνεται εντελώς αγεφύρωτο, αλλά προτιμά να χάσει από εκείνη την πλευρά, παρά να εξοντωθεί όλη η αγορά ενόψει των εορτών.

Κάνει αυτό που λένε «stop loss» – προσπαθεί να σταματήσει τη χασούρα δηλαδή.

Αλλά στην πραγματικότητα έχει μπει σε μία κατάσταση «lose-lose». Υπό την έννοια πως ό,τι και να κάνει, χαμένη θα βγει.

Η κυβέρνηση εκτέθηκε με το SAFE

Βαρύ ήταν χθες το κλίμα στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπως έμαθα.

Βλέπετε, το υπουργείο Άμυνας και η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) τα κάνανε λίγο… μπάχαλο με το πρόγραμμα SAFE.

Για κάποιο λόγο και με έναν εντελώς αμφιλεγόμενο τρόπο κατέθεσαν στην Κομισιόν ένα πρόγραμμα ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

Αλλά η Κομισιόν είδε την πρόταση και έφριξε. Την επέστρεψε στην Αθήνα, εγκρίνοντας μόνο 787 εκατομμύρια και ζητώντας να ξαναφτιαχτεί το πρόγραμμα.

Στο ΚΥΣΕΑ λοιπόν επικράτησε ένας μικρός χαλασμός. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση πανηγύριζε για τον αποκλεισμό της Τουρκίας, τελικά βγαίνει εκτεθειμένη από τα δικά της λάθη.

Ειπώθηκε μάλιστα πως όταν δεν έχεις κανονική αμυντική βιομηχανία δεν μπορείς να εμφανίζεσαι σαν να είσαι υπερδύναμη σε αυτό τον τομέα.

Όλο αυτό μάλλον εξέθεσε τον Νίκο Δένδια…

Ο ρόλος του Βενιζέλου

Αίσθηση έκανε το χθεσινό ρεπορτάζ του Ποντικιού για τον μετεκλογικό ρόλο του Ευάγγελου Βενιζέλου σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης ή ενότητας, ή όπως θέλετε πείτε την.

Στα μάτια πολλών, ο Βαγγέλης – που γεφύρωσε και τις σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή – μοιάζει για ιδανική λύση ακόμα και για τη θέση του πρωθυπουργού.

Και, πάντως, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο θέμα στη «λέσχη της Κηφισιάς», όταν φιλοξενείται στις εβδομαδιαίες συνάξεις ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ…

Μεταδημοτεύσεις, μάχη του σταυρού και… Καιρίδης

Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει με το κύμα μεταδημοτεύσεων, που παρατηρείται τελευταία σε πολλούς δήμους, όπως μου λένε.

Κυρίως αυτό το κύμα αφορά σε δήμους της Αττικής, ειδικά του Βόρειου Τομέα.

Οι πηγές μου εκτιμούν ότι σχετίζεται με τη σκληρή μάχη του σταυρού, για την οποία προετοιμάζονται κορυφαία στελέχη κάποιων κομμάτων – σίγουρα και της ΝΔ.

Μπορεί να είναι και τυχαίο, μεμονωμένο κάπως, γεγονός. Αλλά όρκο δεν παίρνω όσο βλέπω τι γίνεται στη γαλάζια λίστα.

– Παρεμπιπτόντως, μήπως πρέπει να ηρεμήσει λίγο ο Δημήτρης Καιρίδης, τον οποίο βλέπω να παρεκτρέπεται συχνά πυκνά στα πάνελ; Λέτε να είναι από τις… μεταδημοτεύσεις των άλλων;

Ο Σπίρτζης

Τον έβγαλαν από την πόρτα και θέλει να επιστρέψει από το… παράθυρο. Λέω για τον Χρήστο τον Σπίρτζη, ένα από τα πιο απωθητικά πρόσωπα του παρηκμασμένου ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να ξεκινήσει νέα καριέρα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αν πάρει τέτοιους ο πρώην πρωθυπουργός, θα έχει… ψωνίσει από σβέρκο που λένε.

Αν εννοεί τον Σπίρτζη «νέο διαβατήριο», τότε μάλλον έχουν χάσει το νόημα οι λέξεις…

Από την τύχη του Σπίρτζη θα δούμε και σε τι σημείο βρίσκονται οι σχέσεις του προέδρου Αλέξη με την αδελφή του πάντως.

Διπλωματικό τρίγωνο

Επιτέλους λύνεται η εκκρεμότητα με την πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Ο Αντώνης Αλεξανδρίδης μετακομίζει από το Παρίσι στην αμερικανική πρωτεύουσα και στη θέση του πάει από το Μαξίμου, όπου υπηρετεί ως διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο Μίλτων Νικολαΐδης. Θα τον διαδεχθεί η Κατερίνα Νασίκα, που ήταν ως τώρα στην Ουάσιγκτον. Έτσι, με τη λειτουργία του τριγώνου Μαξίμου – Παρίσι – Ουάσιγκτον δίνεται λύση σε ένα πολύμηνο αδιέξοδο.

SOS από Πήλιο ελέω μπλόκων

Στο Μαξίμου επιμένουν να δηλώνουν ότι «η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο» με τους αγρότες — με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα προσέλθουν με «συγκεκριμένα αιτήματα». Μόνο που τέτοιος διάλογος, προς το παρόν, υπάρχει περίπου όσο και ο χιονάνθρωπος τον Αύγουστο: όλοι μιλάνε γι’ αυτόν, κανείς δεν τον βλέπει.

Έτσι, τα μπλόκα μένουν, τα τρακτέρ ζεσταίνονται, κι οι συνέπειες αρχίζουν να κυλούν σαν χιονοστιβάδα και σε άλλους κλάδους. Πρώτοι έστειλαν καμπανάκι οι ξενοδόχοι σε Μαγνησία και Πήλιο, που βλέπουν τους δρόμους κλειστούς και τις γιορτές… να τους κάνουν νερά.

«SOS» εκπέμπουν: ο εορταστικός τζίρος είναι η μισή χρονιά τους, κι αν οι επισκέπτες δεν μπορούν να περάσουν ούτε το Βόλο, τι Πήλιο, τι Πήλιον Όσσαν — το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: άδειες σουίτες και γκρίνια στους διαδρόμους. Μη σου πω ότι σε λίγο θα διαφημίζουν “Πήλιο: μόνο με ελικόπτερο”.

Και κάπου εδώ η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια απλή εξίσωση:

χωρίς διάλογο, δεν έχει λύση· χωρίς λύση, δεν έχει κίνηση· χωρίς κίνηση, δεν έχει τουρισμό.

Κι αν οι γιορτές χαθούν, τότε το πολιτικό κόστος δεν θα το σηκώσουν τρακτέρ, αλλά… βαλίτσες που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Διαβάστε επίσης

Αθήνα σε Φιντάν: Η μόνη διαφορά μας είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα

Prorata: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την επιστροφή Τσίπρα – Τι λένε για το νέο κόμμα, πόσοι θα το ψήφιζαν

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές – Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων