Απίστευτο video: Αλεξίπτωτο τυλίγεται σε φτερό αεροπλάνου με τον χρήστη του να αιωρείται στο κενό

Τρόμο προκαλεί το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει τη στιγμή που αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου.

Το βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών της Αυστραλίας, δείχνει το εφεδρικό αλεξίπτωτο του χρήστη να ανοίγει κατά λάθος και να τυλίγεται στο φτερό του αεροπλάνου, αφήνοντάς τον να αιωρείται στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Άπω Βόρειο Κουίνσλαντ.

Ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να απελευθερωθεί και επέζησε του ατυχήματος με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το BBC.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ θέλει Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, σύμφωνα με το Axios

Η «κινηματογραφική απόδραση» της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα για το Νόμπελ Ειρήνης – Βάρκες, τζετ, αμερικανικά αεροσκάφη και ο ρόλος Τραμπ

Το λαθρεμπόριο ζώντων ζώων έφθασε σε νέα επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με την Interpol