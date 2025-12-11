search
11.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

11.12.2025 00:57

Χανιά: Τραυματισμός 43χρονου από σκάγια κυνηγετικής καραμπίνας – Εξετάζεται η εμπλοκή κυνηγού

11.12.2025 00:57
Υπόθεση τραυματισμού 43χρονου άνδρα από σκάγια κυνηγετικής καραμπίνας εξετάζουν οι αστυνομικοί στα Χανιά.

Σύμφωνα με πηγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, προς το παρόν δεν γίνεται λόγος για δολοφονική επίθεση. Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις και πιθανότητες, ακόμα και να πρόκειται για σκάγια προερχόμενα από όπλο κυνηγού.

Ο τραυματισμός έγινε στην περιοχή της Κουντούρας του δήμου Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 10/12, όταν το θύμα βρισκόταν σε χώρο θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρόκειται για 43χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, εργαζόμενο σε γεωργική εκμετάλλευση.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του χώρου από όπου έγινε ο πυροβολισμός, του εντοπισμού δράστη ή ενδεχομένως και περισσότερων δραστών.

Ο τραυματίας έχει πληγεί στην πίσω πλευρά του κορμού του σώματός του από τα σκάγια, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του.

