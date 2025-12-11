search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025
11.12.2025 08:35

Ερμιόνη: 30 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε γυμνάσιο – Έκλεισε προληπτικά το σχολείο

11.12.2025 08:35
Τουλάχιστον 30 μαθητές σχολείου στην Ερμιόνη ξεκίνησαν να εμφανίζουν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Οι αρχές έκλεισαν προληπτικά το εν λόγω σχολείο σήμερα με σκοπό να σπάσουν την αλυσίδα μετάδοσης.

Αν μέχρι αύριο συνεχίζουν να καταγράφονται νέα κρούσματα, το γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, για τα αυξανόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο γυμνάσιο σχολείο της περιοχής, λέγοντας πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και αν κάποια από τα παιδιά νοσηλεύεται είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ακραία μετάδοση.

Το πώς άρχισε η διασπορά του ιού με αποτέλεσμα να νοσήσουν 30 μαθητές, εκτίμησε ο δήμαρχος στις δηλώσεις του.

Όπως ανέφερε, δεν έπαιξε ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα και είχαν μείνει σπίτι τους.

Το κέντρο υγείας της περιοχής ενημέρωσε αμέσως τον ΕΟΔΥ για τα κρούσματα.

LIFESTYLE

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας στο γύρισμα – Συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα 

ΘΕΑΤΡΟ

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έρχεται τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Ροές

ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

