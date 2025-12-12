search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:11
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 16:54

Σισμανόγλειο: «Δεν υπήρξε περιστατικό κατάποσης φαρμάκου από νοσηλεύτρια»

12.12.2025 16:54
sismanogleio_1212_1920-1080_new

Το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα που εμφανίζουν νοσηλεύτρια να κατανάλωσε από λάθος, φαρμακευτική αγωγή ασθενούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θεραπευτηρίου: «Οι εν λόγω αναφορές είναι απολύτως ανακριβείς, ατεκμηρίωτες και παραπλανητικές».

Η διοίκηση του νοσοκομείου ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε άμεσος εσωτερικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ωστόσο από την έρευνα, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ή να στηρίζει τέτοιου είδους ισχυρισμούς: «Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, φαρμακευτικής διαχείρισης και επαγγελματικής δεοντολογίας, τα οποία εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού» αναφέρει η διοίκηση του θεραπευτηρίου.

Μάλιστα, σημειώνεται πως η διασπορά τέτοιων «ειδήσεων» έχει συνέπειες τόσο στο προσωπικό όσο και στο ΕΣΥ: «Η αμφισβήτηση της επαγγελματικής ακεραιότητας εργαζομένων χωρίς αποδείξεις προσβάλλει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και το δημόσιο σύστημα υγείας συνολικά», καταλήγει η ανακοίνωση του Σισμανογλείου.

Διαβάστε επίσης:

Παθήσεις Μαστού: Η σημασία της πρόληψης

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Η Ελλάδα πλέον συνδιαμορφώνει κρίσιμες πολιτικές υγείας στην ΕΕ»

Πανευρωπαϊκή έρευνα: Πάνω από ένας στους πέντε Έλληνες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιατρικές τους ανάγκες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

SF-website-wide
ΣΙΝΕΜΑ

«Street Fighter»: Jason Momoa, 50 Cent και Cody Rhodes ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρώτο teaser (photos/videos)

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:10
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

1 / 3