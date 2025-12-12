Σισμανόγλειο: «Δεν υπήρξε περιστατικό κατάποσης φαρμάκου από νοσηλεύτρια»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα που εμφανίζουν νοσηλεύτρια να κατανάλωσε από λάθος, φαρμακευτική αγωγή ασθενούς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θεραπευτηρίου: «Οι εν λόγω αναφορές είναι απολύτως ανακριβείς, ατεκμηρίωτες και παραπλανητικές».
Η διοίκηση του νοσοκομείου ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε άμεσος εσωτερικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ωστόσο από την έρευνα, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ή να στηρίζει τέτοιου είδους ισχυρισμούς: «Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, φαρμακευτικής διαχείρισης και επαγγελματικής δεοντολογίας, τα οποία εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού» αναφέρει η διοίκηση του θεραπευτηρίου.
Μάλιστα, σημειώνεται πως η διασπορά τέτοιων «ειδήσεων» έχει συνέπειες τόσο στο προσωπικό όσο και στο ΕΣΥ: «Η αμφισβήτηση της επαγγελματικής ακεραιότητας εργαζομένων χωρίς αποδείξεις προσβάλλει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και το δημόσιο σύστημα υγείας συνολικά», καταλήγει η ανακοίνωση του Σισμανογλείου.
