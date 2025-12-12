Σισμανόγλειο: «Δεν υπήρξε περιστατικό κατάποσης φαρμάκου από νοσηλεύτρια»

Το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα που εμφανίζουν νοσηλεύτρια να κατανάλωσε από λάθος, φαρμακευτική αγωγή ασθενούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θεραπευτηρίου: «Οι εν λόγω αναφορές είναι απολύτως ανακριβείς, ατεκμηρίωτες και παραπλανητικές».

Η διοίκηση του νοσοκομείου ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε άμεσος εσωτερικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ωστόσο από την έρευνα, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ή να στηρίζει τέτοιου είδους ισχυρισμούς: «Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, φαρμακευτικής διαχείρισης και επαγγελματικής δεοντολογίας, τα οποία εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού» αναφέρει η διοίκηση του θεραπευτηρίου.

Μάλιστα, σημειώνεται πως η διασπορά τέτοιων «ειδήσεων» έχει συνέπειες τόσο στο προσωπικό όσο και στο ΕΣΥ: «Η αμφισβήτηση της επαγγελματικής ακεραιότητας εργαζομένων χωρίς αποδείξεις προσβάλλει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και το δημόσιο σύστημα υγείας συνολικά», καταλήγει η ανακοίνωση του Σισμανογλείου.

