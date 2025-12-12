Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Η εταιρία Tether υπέβαλε δεσμευτική πρόταση, πλήρως καταβαλλόμενη σε μετρητά, προς την Exor για την εξαγορά του συνόλου της μετοχικής συμμετοχής της στη Γιουβέντους. Με την επιφύλαξη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, η Tether σκοπεύει να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά για τις υπόλοιπες μετοχές στην ίδια τιμή, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια και υποστηριζόμενη από μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τον σύλλογο.

«Η πρόταση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι η Γιουβέντους είναι κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Για γενιές, η Γιουβέντους αντιπροσωπεύει την πειθαρχία, τη φιλοδοξία και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που ξαναχτίζουν και προχωρούν μπροστά, σεζόν μετά τη σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που έχει διαμορφώσει την ιταλική αθλητική ταυτότητα και έχει κερδίσει την αφοσίωση φιλάθλων σε όλο τον κόσμο» ανέφερε η επίσημη τοποθέτηση της Tether.

«Για μένα, η Γιουβέντους ήταν πάντα μέρος της ζωής μου», δήλωσε ο Πάολο Αρντοΐνο, CEO της Tether. «Μεγάλωσα με αυτή την ομάδα. Ως παιδί, έμαθα τι σημαίνουν η δέσμευση, η ανθεκτικότητα και η υπευθυνότητα, βλέποντας τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει επιτυχίες και δυσκολίες με αξιοπρέπεια. Αυτά τα μαθήματα έμειναν μαζί μου πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Το ενδιαφέρον μας για τη Γιουβέντους προέρχεται από βαθύ θαυμασμό και σεβασμό. Η Γιουβέντους είναι σύμβολο ιταλικής αριστείας με πραγματικά παγκόσμια παρουσία, χτισμένη μέσα από γενιές με σκληρή δουλειά, φιλοδοξία και την αταλάντευτη πίστη των υποστηρικτών της. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χτίσαμε την Tether: με υπομονή, ανεξαρτησία και με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Η Tether βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση και σκοπεύει να στηρίξει τη Γιουβέντους με σταθερά κεφάλαια και μακρύ επενδυτικό ορίζοντα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στο μέλλον του συλλόγου, να υποστηρίξουμε την αγωνιστική του πορεία στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσουμε τη Γιουβέντους να συνεχίσει να αναπτύσσεται βιώσιμα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον αθλητισμού και μέσων.

Αυτή η πρόταση γίνεται με ταπεινότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους του και την κληρονομιά του. Πιστεύουμε ότι η ιστορία της Γιουβέντους συνεχίζει να γράφεται και ότι τα επόμενα κεφάλαια μπορούν να καθοριστούν από δύναμη, συνέχεια και φιλοδοξία».

Η πρόταση προβλέπει την εξαγορά της συμμετοχής της Exor, η οποία αντιπροσωπεύει το 65,4% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Γιουβέντους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από την αποδοχή της από την Exor, την υπογραφή οριστικών συμφωνιών και την έκδοση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση, η Tether προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά για τις υπόλοιπες μετοχές στην ίδια τιμή ανά μετοχή.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η Tether είναι προετοιμασμένη να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του συλλόγου.

Η Tether λειτουργεί με φιλοσοφία μακροπρόθεσμων επενδύσεων, υποστηριζόμενη από έναν ισχυρό ισολογισμό και εστιασμένη στη δημιουργία ανθεκτικών, παγκοσμίως σημαντικών θεσμών. Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

