ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 11:17
12.12.2025 09:28

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος για επίθεση σε δύο γυναίκες – Έσπρωξε τη μία, γρονθοκόπησε την άλλη

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί, χθες το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σε δύο γυναίκες.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 45χρονος επαιτούσε στην πλατεία Αριστοτέλους και μετά από λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες, 42 και 51 ετών, φέρεται να απώθησε την πρώτη, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ γρονθοκόπησε τη δεύτερη, προκαλώντας της τραύμα στο φρύδι. Η 51 ετών γυναίκα διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου μετά από ιατρική φροντίδα που δέχθηκε, αποχώρησε.

Εις βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες.

