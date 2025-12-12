search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 13:51

Τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία – Νεκρός οδηγός τρακτέρ στη Λοκρίδα

12.12.2025 13:51
troxaio_trakter_new
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη Λοκρίδα της Λαμίας, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του στην περιοχή «Καλυψώ» της Αρκίτσας.

Σύμφωνα με το lamiaReport, από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του τρακτερ και να τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του ΑΤ Λοκρών που κατέγραψε το τραγικό συμβάν.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό που αγονείται

Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμένο από 100 τρακτέρ παραμένει το λιμάνι – Aπάντηση των αγροτών στον Μητσοτάκη: «Πρώτα να φύγουν οι αστυνομικοί από τους δρόμους» (Photos/Video)

Καβάλα: Νέο βροντερό «όχι» των κατοίκων της Θάσου στην αποθήκευση CO2 στον Πρίνο (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

troxaio_trakter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία – Νεκρός οδηγός τρακτέρ στη Λοκρίδα

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Δεν θα τραγουδήσουν Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία τους – Στον Μίκη Θεοδωράκη το αφιέρωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:21
EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

1 / 3