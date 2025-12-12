Τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία – Νεκρός οδηγός τρακτέρ στη Λοκρίδα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη Λοκρίδα της Λαμίας, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του στην περιοχή «Καλυψώ» της Αρκίτσας.

Σύμφωνα με το lamiaReport, από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του τρακτερ και να τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του ΑΤ Λοκρών που κατέγραψε το τραγικό συμβάν.

