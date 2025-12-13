ΗΠΑ: Το μεθυσμένο ρακούν «ξαναχτυπά» – Εισέβαλε σε στούντιο καράτε και λιποθύμησε στο μπάνιο (Video)

Tο αλκοολικό ρακούν «ξαναχτύπησε». Μετά την πρόσφατη εισβολή του σε κατάστημα στη Βιρτζίνια, όπου ήπιε ό,τι βρήκε στο διάδρομο με τα ποτά και έπειτα λιποθύμησε στο μπάνιο, θεωρείται πλέον ύποπτο για μια «ευρύτερη εγκληματική δράση», σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με το BBC, υπάλληλος του τμήματος ελέγχου ζώων της κομητείας Hanover υποψιάζεται ότι το ρακούν εισέβαλε επίσης σε ένα κοντινό στούντιο καράτε και στη συνέχεια έκανε έφοδο στο Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV) για σνακ.

A raccoon broke into a closed liquor store and hit the bottom shelf, where the scotch and whisky were stored. An employee at the Ashland, Virginia-area liquor store found the trash panda passed out on the bathroom floor at the end of his drunken escapade. pic.twitter.com/1HApQNTnDw — The Associated Press (@AP) December 3, 2025

«Υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη διάρρηξη που έχει κάνει», δήλωσε η αξιωματικός Samantha Martin.

Το ρακούν, που πλέον έχει το παρατσούκλι «trashed panda» (μεθυσμένο πάντα), εντοπίστηκε για πρώτη φορά λιπόθυμο στο μπάνιο κάβας στο Ashland, δύο ημέρες μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αφού συνήλθε αφέθηκε ελεύθερο πίσω στη φύση. Νέα μελέτη διαπίστωσε ότι τα μασκοφόρα θηλαστικά, γνωστά για το ψάξιμο σε σκουπιδοτενεκέδες για εύκολο φαγητό, εξελίσσονται και νιώθουν όλο και πιο άνετα κοντά στους ανθρώπους, γράφει το BBC.

Η κ. Martin λέει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι ο μασκοφόρος ληστής να ξαναχτυπήσει το εμπορικό κέντρο. «Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μπει σε κάποιο από τα κτίρια», είπε στο podcast της κομητείας, Hear in Hanover, την Πέμπτη. «Ήταν στο στούντιο καράτε. Νομίζω ότι μπήκε και στο DMV [και] έφαγε μερικά από τα σνακ τους κάποια φορά», είπε.

Αργότερα πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα οι προηγούμενες διαρρήξεις να έγιναν από διαφορετικό ρακούν — ωστόσο οι αρχές τον έχουν αναγνωρίσει ως τον βασικό ύποπτο. Η κομητεία πουλάει μπλουζάκια με το λογότυπο «trashed panda» και έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 207.000 δολαρίων (155.000 λίρες) μέχρι την Παρασκευή. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση του καταφυγίου και την αύξηση της χωρητικότητάς του, είπε η κ. Martin.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι το μικρό «Kung Fu trash panda» περνούσε καλά όταν συνελήφθη στο κατάστημα ποτών και δεν πτοήθηκε ακόμη και όταν μεταφέρθηκε στο κυνοκομείο της κομητείας.

«Απλώς τον έβαλα εκεί [και] τον άφησα να χαλαρώσει για λίγες ώρες. Ο ήλιος τον χτυπούσε, οπότε ένιωθε καλά», είπε η κ. Martin, προσθέτοντας ότι αφέθηκε ελεύθερο περίπου ένα μίλι μακριά από το εμπορικό συγκρότημα. «Δεν έκανε τίποτα κακό. Απλώς περνούσε καλά».

