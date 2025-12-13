Καταστροφικές πλημμύρες «βύθισαν» την Ουάσινγκτον – Ολόκληρες περιοχές κάτω από το νερό (Video)

Ιστορική κακοκαιρία έπληξε το δυτικό τμήμα της πολιτείας Ουάσινγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου παρατεταμένες και σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πρωτοφανείς πλημμύρες λόγω των ποταμών που υπερχείλισαν.

Ολόκληρες κοινότητες βυθίστηκαν κάτω από τα νερά με τις Αρχές να κηρύσσουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη.

Entire towns are underwater as widespread, historic flooding grips Washington, caused by days of heavy rain that have pushed rivers to levels never seen before. pic.twitter.com/7EwRcyotCe — AccuWeather (@accuweather) December 12, 2025

Όπως μεταδίδει το κανάλι Fox13 Seattle εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης, ενώ η Εθνική Φρουρά έχει τεθεί σε επιφυλακή για να υποστηρίξει επιχειρήσεις διάσωσης και να βοηθήσει τους πληγέντες.

Στην κομητεία Σκάγκιτ, κοινότητες όπως η Μπέρλινγκτον, με περίπου 9.200 κατοίκους, εκκενώθηκαν καθώς η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν επηρεάσει επίσης σημαντικές υποδομές: δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έχουν κλείσει λόγω καταρρεύσεων και φερτών υλικών, ενώ κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση για συνεργεία διάσωσης με τις αρχές να αναγκάζονται να επιχειρούν ακόμη και από αέρος.

