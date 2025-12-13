search
Σφοδρές αντιδράσεις από Ζελένσκι και Τουρκία για την επίθεση drone σε τουρκικό πλοίο στην Οδησσό (Video)

ploio fotia oukrania

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει τουρκικό εμπορικό πλοίο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Στα πλάνα, που τραβήχτηκαν από Τούρκο ναυτικό σε παρακείμενο σκάφος, το drone –το οποίο φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed– κατευθύνεται καθαρά προς τον στόχο του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για επίθεση χωρίς στρατιωτική αξία, τονίζοντας ότι «ένα πολιτικό πλοίο υπέστη ζημιές σε ουκρανικό λιμάνι», ενώ υποστήριξε πως το πλήγμα «αποδεικνύει ότι η Ρωσία δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη διπλωματία». Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν την κανονική ζωή και όχι στρατιωτικούς στόχους».

Ανακοίνωση εξέδωσε και το τουρκικό ΥΠΕΞ, σημειώνοντας ότι «το πλήγμα σε πλοίο τουρκικής εταιρείας επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν Τούρκοι πολίτες μεταξύ των τραυματιών» και ότι το τουρκικό προξενείο στην Οδησσό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Από την πλευρά της, οι πλοικτήτρια εταιρεία, Cenk Denizcilik ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, δέχθηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στην πλώρη, με το πλήρωμα να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

