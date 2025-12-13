Πέθανε η 9χρονη influencer Μπρι Μπερντ μετά από μάχη με τον καρκίνο

Η Μπριέλ «Μπρι» Μπερντ, το 9χρονο κορίτσι που έγινε γνωστό στα social media καταγράφοντας την πολυετή μάχη της με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω ανάρτησης στο Instagram. Η μικρή influencer έπασχε από υποτροπιάζουσα μορφή νευροβλαστώματος σταδίου 4, με το οποίο ζούσε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Μπρι και η οικογένειά της μοιράζονταν την καθημερινότητά τους και την πορεία της υγείας της μέσω του λογαριασμού @briestrongerthancancer, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της οικογένειας

Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, οι δικοί της άνθρωποι έγραψαν: «Εσύ ήσουν το θαύμα. Ο σκοπός σου στη Γη εκπληρώθηκε και ήταν το πιο ιερό προνόμιο να σε συνοδεύσουμε στο σπίτι. Έφερες ανθρώπους στον Χριστό, έδειξες στον κόσμο ότι ο Θεός είναι καλός και το φως σου έφτασε σε κάθε γωνιά της γης. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

Στο ίδιο μήνυμα, η οικογένεια τόνισε ότι η ιστορία της Μπρι θα συνεχίσει να μοιράζεται, προσθέτοντας: «Μη σταματήσετε ποτέ να έρχεστε να μας βλέπετε. Η πόρτα του δωματίου σου θα είναι πάντα ανοιχτή και θα αφήνουμε το φως στο playroom αναμμένο».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης αναφέρεται: «Τα κατάφερες, Μπριέλ, τα έκανες όλα με χάρη. Μπορώ μόνο να φανταστώ την απίστευτη επανένωση. Ξέρω ότι έτρεξες κατευθείαν στον Ιησού. Σε ευχαριστούμε που ενέπνευσες τόσους πολλούς».

Η διάγνωση και η προσωρινή ύφεση της νόσου

Η Μπρι διαγνώστηκε με νευροβλάστωμα σταδίου 4 το 2020. Τότε, η μητέρα της, Κέντρα, είχε ενημερώσει τους περίπου 654.000 ακολούθους της στο Instagram ότι οι γιατροί είχαν εντοπίσει όγκο οκτώ εκατοστών στην κοιλιακή χώρα της μικρής, ενώ ο καρκίνος είχε ήδη εξαπλωθεί και στην πλάτη της.

Περίπου δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια γιόρτασε το γεγονός ότι η Μπρι ήταν πλέον ελεύθερη από καρκίνο. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2024, η ασθένεια επέστρεψε. «Εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να πείτε στο παιδί σας ότι ο καρκίνος επέστρεψε», είχε γράψει τότε η Κέντρα, ανακοινώνοντας τη δυσάρεστη εξέλιξη.

Η είσοδος σε ειδική υποστηρικτική μονάδα

Στις αρχές Ιουλίου 2025, η Μπρι εισήχθη σε ειδική υποστηρικτική μονάδα, όπως γνωστοποίησε η μητέρα της. Σε εκτενή ανάρτηση, η Κέντρα περιέγραψε μια συγκινητική στιγμή, όταν η κόρη της ζήτησε να μην πάει στο νοσοκομείο για θεραπεία, λόγω των έντονων πόνων που βίωνε.

«Είναι εντάξει αν πω όχι αυτή τη φορά; Θέλω απλώς να είμαι στο σπίτι. Δεν νιώθω καλά όταν είμαι εκεί, αλλά φοβάμαι και να μην πάω», θυμήθηκε η μητέρα της να της λέει.

Η Κέντρα συμφώνησε και ενημέρωσε το νοσοκομείο ότι η οικογένεια δεν θα μεταβεί εκείνη την εβδομάδα, εξηγώντας: «Θέλουμε να σεβαστούμε την απόφασή της, να της δώσουμε τη δυνατότητα να μιλήσει για τον εαυτό της. Δεν μπορώ να την αναγκάσω να είναι δυστυχισμένη».

Η συγκινητική έκπληξη από την Αριάνα Γκράντε

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι άνθρωποι γύρω από τη Μπρι προσπάθησαν να κάνουν τις τελευταίες της ημέρες όσο πιο όμορφες γινόταν. Στις 7 Αυγούστου, η μικρή έλαβε ένα πακέτο-έκπληξη από την Αριάνα Γκράντε, μία από τις αγαπημένες της τραγουδίστριες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η Μπρι άνοιξε τα δώρα, τα οποία ήταν εμπνευσμένα από το Wicked και τον χαρακτήρα της Γκλίντα που υποδύεται η Γκράντε. Το πακέτο περιλάμβανε λούτρινα Squishmallows, βερνίκια νυχιών, άρωμα και άλλα δώρα.

«Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Αριάνα Γκράντε. Λατρεύω τα πάντα, ειδικά τα Squishmallows», είπε η μικρή στην κάμερα.

Το βίντεο έκλεισε με προσωπικό μήνυμα της τραγουδίστριας, η οποία δήλωσε: «Έχω δει τα βίντεό σου και σε θεωρώ το πιο απίστευτο και εμπνευσμένο μικρό φωτεινό πλάσμα σε αυτό το σύμπαν. Σου στέλνω πολλή αγάπη και πολλές, πολλές διαδικτυακές αγκαλιές. Ελπίζω να σου φέρει χαμόγελα».

Διαβάστε επίσης:

Καταστροφικές πλημμύρες «βύθισαν» την Ουάσινγκτον – Ολόκληρες περιοχές κάτω από το νερό (Video)

Γυναίκα τράκαρε με τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού και… του ζήτησε selfie -«Καλές γιορτές από εμένα και τον Αγιούμπ»

Μουντιάλ 2026: «Ζαλίζουν» οι τιμές των ξενοδοχείων – Στο 2.373% η αύξηση της διανυκτέρευσης