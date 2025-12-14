Τα θέλει όλα ο Φιντάν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι δηλώσεις Φιντάν περί «δίκαιης διανομής πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο» δεν είναι πρόσκληση σε διάλογο· είναι υπενθύμιση ισχύος. Η Τουρκία μπαίνει στο 2026 με αυτοπεποίθηση περιφερειακής δύναμης και θεωρεί ότι το ενεργειακό παιχνίδι της περιοχής δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς αυτήν. Το μήνυμα είναι απλό: «ή μοιραζόμαστε τα πάντα, ή δεν μοιραζόμαστε τίποτα».
Όταν η Άγκυρα λέει «να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα στο Αιγαίο», δεν ανοίγει τραπέζι διαλόγου· ανοίγει κατάλογο διεκδικήσεων. Από αποστρατικοποίηση μέχρι γκρίζες ζώνες, στόχος είναι η διεύρυνση της ατζέντας, όχι η επίλυση διαφορών. Η Τουρκία επιδιώκει να μετατρέψει το τετελεσμένο της ισχύος σε βάση διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το πλαίσιο — όχι η “καλή θέληση”.
Για την Ελλάδα, η ρητορική Φιντάν και η τάση «πακέτο-διαλόγου» κρύβουν διπλό κίνδυνο: πρώτον, την πίεση συμμάχων να «τα βρούμε στη μέση», δεύτερον, τη νομιμοποίηση τουρκικών αξιώσεων μέσω συνεχούς διαπραγμάτευσης χωρίς όρια. Η Αθήνα χρειάζεται σταθερή γραμμή: συζήτηση μόνο για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, και όλα τα υπόλοιπα εκτός. Αλλιώς, ο διάλογος γίνεται αφετηρία διαπραγμάτευσης για τη συνολική τουρκική ατζέντα.
Διαβάστε επίσης:
Χιλετζάκης: Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής αποθέωνε το… ταπεραμέντο της ΝΔ (Video)
Το «παρών» Τσίπρα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό «απέναντι» σε Μητσοτάκη και αρχηγούς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.