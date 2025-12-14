search
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2416
11/12/2025
14.12.2025 09:27

Τα θέλει όλα ο Φιντάν

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2416
11/12/2025
14.12.2025 09:27
hakan_fidan_new

Οι δηλώσεις Φιντάν περί «δίκαιης διανομής πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο» δεν είναι πρόσκληση σε διάλογο· είναι υπενθύμιση ισχύος. Η Τουρκία μπαίνει στο 2026 με αυτοπεποίθηση περιφερειακής δύναμης και θεωρεί ότι το ενεργειακό παιχνίδι της περιοχής δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς αυτήν. Το μήνυμα είναι απλό: «ή μοιραζόμαστε τα πάντα, ή δεν μοιραζόμαστε τίποτα».

Όταν η Άγκυρα λέει «να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα στο Αιγαίο», δεν ανοίγει τραπέζι διαλόγου· ανοίγει κατάλογο διεκδικήσεων. Από αποστρατικοποίηση μέχρι γκρίζες ζώνες, στόχος είναι η διεύρυνση της ατζέντας, όχι η επίλυση διαφορών. Η Τουρκία επιδιώκει να μετατρέψει το τετελεσμένο της ισχύος σε βάση διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το πλαίσιο — όχι η “καλή θέληση”.

Για την Ελλάδα, η ρητορική Φιντάν και η τάση «πακέτο-διαλόγου» κρύβουν διπλό κίνδυνο: πρώτον, την πίεση συμμάχων να «τα βρούμε στη μέση», δεύτερον, τη νομιμοποίηση τουρκικών αξιώσεων μέσω συνεχούς διαπραγμάτευσης χωρίς όρια. Η Αθήνα χρειάζεται σταθερή γραμμή: συζήτηση μόνο για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, και όλα τα υπόλοιπα εκτός. Αλλιώς, ο διάλογος γίνεται αφετηρία διαπραγμάτευσης για τη συνολική τουρκική ατζέντα.

