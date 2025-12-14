search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 09:39
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2416
11/12/2025
14.12.2025 07:15

Predator σε μπούμερανγκ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2416
11/12/2025
14.12.2025 07:15
predator_new

Σε… μπούμερανγκ φαίνεται ότι μετατρέπεται η δίκη για το Predator – η οποία πήγε να «περάσει κάτω από τα ραντάρ», αλλά οι καταθέσεις των μαρτύρων (από τον Χρήστο Ράμμο που δήλωσε ότι η ΑΔΑΕ δεν έλαβε ποτέ στα χέρια της τους φακέλους που ζήτησε από την ΕΥΠ για τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη, μέχρι τον εκπρόσωπο της Krikel που είπε ότι κατέθεσε στην Εξεταστική της Βουλής έχοντας «σκονάκι» με τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ…) την έχουν ξαναφέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, η είδηση ότι αποφασίστηκε να κληθούν για νέα κατάθεση ο διαβόητος… κρεοπώλης από την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και άλλα δέκα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση, ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για μια δικαστική διαδικασία που όλοι φαντάζονταν (ή και ήλπιζαν) ότι θα περνούσε απαρατήρητη. Πόσο μάλλον όταν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικαστήριο πλέον δεν μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό του για τα «δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα» που ακούγονται συχνά.

Πλημμέλημα  η κατασκοπία;

Η δίκη για τις υποκλοπές– να μην το ξεχνάμε-  διεξάγεται ως πλημμέλημα, την ώρα που στο κάδρο βρίσκονται παρακολουθήσεις αρχηγών κομμάτων, υπουργών, δικαστικών, ακόμη και στρατιωτικών. Η αναντιστοιχία είναι εκκωφαντική. Και το πιο αδύναμο σημείο; Κανείς δεν φαίνεται να εξετάζει πού μπορεί να κατέληξε το υλικό. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως τεχνικό επεισόδιο, ενώ η σκιά της είναι βαθιά πολιτειακή.

Το λογισμικό δεν ήταν ελληνικής επινόησης. Διακινήθηκε από εταιρείες συνδεδεμένες με ισραηλινά δίκτυα, ένα εκ των στελεχών τους φέρεται πρώην αξιωματικός του IDF. Σε οποιαδήποτε χώρα, αυτό θα άνοιγε υποχρεωτικά συζήτηση για πιθανή διαρροή πληροφοριών σε τρίτη δύναμη. Εδώ, όμως, η παράμετρος «εξωτερικός δρών» μένει εκτός αίθουσας — σαν να μην αφορά το κράτος ότι ευαίσθητα δεδομένα ίσως ταξίδεψαν εκτός συνόρων.

Η δημόσια συζήτηση έχει κολλήσει στο «ποιος παρακολουθούσε ποιον». Όμως το μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί να είναι αλλού: στο ότι υλικό από κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες μοιράστηκε σε ιδιωτικές εταιρείες λογισμικού, χωρίς κανένας να γνωρίζει ποιοι το είδαν και πού μπορεί να αξιοποιήθηκε. Αν υπάρχει κατασκοπευτική διάσταση, δεν θα την εντοπίσουμε από το δικαστήριο. Θα την εντοπίσουμε από την απουσία κάθε κρατικού ενδιαφέροντος να τη διερευνήσει.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται στο προσκήνιο και αυτό, λένε οι πληροφορίες, δεν αρέσει καθόλου στην κυβέρνηση, η οποία και ήλπιζε ότι το πράγμα θα… ξεθώριαζε συν τω χρόνω.

Διαβάστε επίσης:

Χιλετζάκης: Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής αποθέωνε το… ταπεραμέντο της ΝΔ (Video)

Το «παρών» Τσίπρα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό «απέναντι» σε Μητσοτάκη και αρχηγούς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ όπως … Netflix: Πάνω από 500.000 χρήστες συνδέθηκαν στην πλατφόρμα της βουλής για να παρακολουθήσουν την κατάθεση του Ξυλούρη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν τραυματία

hakan_fidan_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα θέλει όλα ο Φιντάν

tsitsipas_pateras_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για τη Lotus που έτρεχε με 210χλμ στην Αττική Οδό – «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα αιτήματά τους στέλνουν σήμερα οι αγρότες μετά το «μπλόκο» στο Μαξίμου – «Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μη προσέλευση σε διάλογο», διαμηνύει ο Τσιάρας

peter_green
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο του Πίτερ Γκριν: Το μυστηριώδες ιδιόχειρο σημείωμα δίπλα στη σορό και τα αίματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη - Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

karydata
CUCINA POVERA

Καρυδάτα, τα παραδοσιακά γλυκίσματα των γιορτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 09:33
astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν τραυματία

hakan_fidan_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα θέλει όλα ο Φιντάν

tsitsipas_pateras_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για τη Lotus που έτρεχε με 210χλμ στην Αττική Οδό – «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

1 / 3