Predator σε μπούμερανγκ

Σε… μπούμερανγκ φαίνεται ότι μετατρέπεται η δίκη για το Predator – η οποία πήγε να «περάσει κάτω από τα ραντάρ», αλλά οι καταθέσεις των μαρτύρων (από τον Χρήστο Ράμμο που δήλωσε ότι η ΑΔΑΕ δεν έλαβε ποτέ στα χέρια της τους φακέλους που ζήτησε από την ΕΥΠ για τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη, μέχρι τον εκπρόσωπο της Krikel που είπε ότι κατέθεσε στην Εξεταστική της Βουλής έχοντας «σκονάκι» με τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ…) την έχουν ξαναφέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, η είδηση ότι αποφασίστηκε να κληθούν για νέα κατάθεση ο διαβόητος… κρεοπώλης από την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και άλλα δέκα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση, ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για μια δικαστική διαδικασία που όλοι φαντάζονταν (ή και ήλπιζαν) ότι θα περνούσε απαρατήρητη. Πόσο μάλλον όταν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικαστήριο πλέον δεν μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό του για τα «δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα» που ακούγονται συχνά.

Πλημμέλημα η κατασκοπία;

Η δίκη για τις υποκλοπές– να μην το ξεχνάμε- διεξάγεται ως πλημμέλημα, την ώρα που στο κάδρο βρίσκονται παρακολουθήσεις αρχηγών κομμάτων, υπουργών, δικαστικών, ακόμη και στρατιωτικών. Η αναντιστοιχία είναι εκκωφαντική. Και το πιο αδύναμο σημείο; Κανείς δεν φαίνεται να εξετάζει πού μπορεί να κατέληξε το υλικό. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως τεχνικό επεισόδιο, ενώ η σκιά της είναι βαθιά πολιτειακή.

Το λογισμικό δεν ήταν ελληνικής επινόησης. Διακινήθηκε από εταιρείες συνδεδεμένες με ισραηλινά δίκτυα, ένα εκ των στελεχών τους φέρεται πρώην αξιωματικός του IDF. Σε οποιαδήποτε χώρα, αυτό θα άνοιγε υποχρεωτικά συζήτηση για πιθανή διαρροή πληροφοριών σε τρίτη δύναμη. Εδώ, όμως, η παράμετρος «εξωτερικός δρών» μένει εκτός αίθουσας — σαν να μην αφορά το κράτος ότι ευαίσθητα δεδομένα ίσως ταξίδεψαν εκτός συνόρων.

Η δημόσια συζήτηση έχει κολλήσει στο «ποιος παρακολουθούσε ποιον». Όμως το μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί να είναι αλλού: στο ότι υλικό από κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες μοιράστηκε σε ιδιωτικές εταιρείες λογισμικού, χωρίς κανένας να γνωρίζει ποιοι το είδαν και πού μπορεί να αξιοποιήθηκε. Αν υπάρχει κατασκοπευτική διάσταση, δεν θα την εντοπίσουμε από το δικαστήριο. Θα την εντοπίσουμε από την απουσία κάθε κρατικού ενδιαφέροντος να τη διερευνήσει.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται στο προσκήνιο και αυτό, λένε οι πληροφορίες, δεν αρέσει καθόλου στην κυβέρνηση, η οποία και ήλπιζε ότι το πράγμα θα… ξεθώριαζε συν τω χρόνω.

