search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 20:16

Αεροσκάφος της JetBlue απέφυγε στο «παρά πέντε» σύγκρουση στον αέρα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

15.12.2025 20:16
jetblue

Μια παραλίγο σύγκρουση μεταξύ μιας εμπορικής πτήσης της JetBlue και ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στη Βενεζουέλα εξετάζεται, δήλωσε η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ στα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Το επιβατικό αεροπλάνο που αναχωρούσε από το Κουρασάο σταμάτησε την άνοδό του για να αποφύγει να χτυπήσει το στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η ακριβής απόσταση μεταξύ των δύο αεροσκαφών παραμένει ασαφής επειδή ο αναμεταδότης του αεροπλάνου της Πολεμικής Αεροπορίας – μια συσκευή που μεταδίδει πληροφορίες τοποθεσίας στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – δεν ήταν ενεργοποιημένος.

Η JetBlue δήλωσε ότι το πλήρωμα ανέφερε το περιστατικό στην ηγεσία της αεροπορικής εταιρείας και ο αερομεταφορέας «θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε έρευνα».

Το αεροπλάνο της JetBlue πετούσε από το Κουρασάο, ένα νησί ακριβώς έξω από τις ακτές της Βενεζουέλας, προς το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

«Παραλίγο να είχαμε μια σύγκρουση στον αέρα εδώ πάνω», είπε ο πιλότος της JetBlue σε μια ηχογράφηση. «Πέρασαν ακριβώς στην τροχιά πτήσης μας… Δεν έχουν ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη τους, είναι εξωφρενικό».

Ο πιλότος είπε ότι το αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας κατευθύνθηκε στη συνέχεια στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Σε δήλωση στο CBS News ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία γνωρίζει το περιστατικό και εξετάζει επί του παρόντος το θέμα.

«Τα στρατιωτικά πληρώματα είναι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που λειτουργούν σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και τις ισχύουσες απαιτήσεις εναέριου χώρου», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και εργαζόμαστε μέσω των κατάλληλων καναλιών για να αξιολογήσουμε τα γεγονότα γύρω από την κατάσταση».

Το περιστατικό έρχεται μετά από προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας τον περασμένο μήνα προς τα αμερικανικά αεροσκάφη που τα προέτρεπε να «είναι προσεκτικά» όταν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, «λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στη Βενεζουέλα ή γύρω από αυτήν».

Διαβάστε επίσης:

Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο στην Ουκρανία «ολοένα και πιο δύσκολη», παραδέχεται τώρα η Κάγια Κάλας

Εννέα στα 10 ζητήματα για την Ουκρανία έχουν επιλυθεί λένε οι ΗΠΑ – Στο επίκεντρο εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, το μπαλάκι στο Κίεβο για το εδαφικό

Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelenski witkoff0098- new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πολυεθνική δύναμη» και εγγυήσεις ασφαλείας στο τραπέζι

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

jack white
LIFESTYLE

Ο Τζακ Γουάιτ καταδικάζει τον «εγωπαθή ηττημένο» Ντόναλντ Τραμπ για την αμετροεπή ανάρτηση για τον Ρομπ Ράινερ

COSMOTE-TELEKOM-Xmas-Experiences
ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Γιορτινές δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες στο Πεδίον του Άρεως και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:20
zelenski witkoff0098- new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πολυεθνική δύναμη» και εγγυήσεις ασφαλείας στο τραπέζι

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

1 / 3