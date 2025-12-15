Αεροσκάφος της JetBlue απέφυγε στο «παρά πέντε» σύγκρουση στον αέρα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Μια παραλίγο σύγκρουση μεταξύ μιας εμπορικής πτήσης της JetBlue και ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στη Βενεζουέλα εξετάζεται, δήλωσε η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ στα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Το επιβατικό αεροπλάνο που αναχωρούσε από το Κουρασάο σταμάτησε την άνοδό του για να αποφύγει να χτυπήσει το στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η ακριβής απόσταση μεταξύ των δύο αεροσκαφών παραμένει ασαφής επειδή ο αναμεταδότης του αεροπλάνου της Πολεμικής Αεροπορίας – μια συσκευή που μεταδίδει πληροφορίες τοποθεσίας στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – δεν ήταν ενεργοποιημένος.

Η JetBlue δήλωσε ότι το πλήρωμα ανέφερε το περιστατικό στην ηγεσία της αεροπορικής εταιρείας και ο αερομεταφορέας «θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε έρευνα».

Το αεροπλάνο της JetBlue πετούσε από το Κουρασάο, ένα νησί ακριβώς έξω από τις ακτές της Βενεζουέλας, προς το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

«Παραλίγο να είχαμε μια σύγκρουση στον αέρα εδώ πάνω», είπε ο πιλότος της JetBlue σε μια ηχογράφηση. «Πέρασαν ακριβώς στην τροχιά πτήσης μας… Δεν έχουν ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη τους, είναι εξωφρενικό».

Ο πιλότος είπε ότι το αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας κατευθύνθηκε στη συνέχεια στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Σε δήλωση στο CBS News ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία γνωρίζει το περιστατικό και εξετάζει επί του παρόντος το θέμα.

«Τα στρατιωτικά πληρώματα είναι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που λειτουργούν σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και τις ισχύουσες απαιτήσεις εναέριου χώρου», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και εργαζόμαστε μέσω των κατάλληλων καναλιών για να αξιολογήσουμε τα γεγονότα γύρω από την κατάσταση».

Το περιστατικό έρχεται μετά από προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας τον περασμένο μήνα προς τα αμερικανικά αεροσκάφη που τα προέτρεπε να «είναι προσεκτικά» όταν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, «λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στη Βενεζουέλα ή γύρω από αυτήν».

