Κ. Χατζημηνάς (THEON International): «Συμβόλαιο-ορόσημο» η νέα ανάθεση OCCAR, με ανεκτέλεστο κοντά στα 2,4 δισ. ευρώ

Ως «συμβόλαιο-ορόσημο» για την εταιρεία αλλά και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία συνολικά χαρακτήρισε, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON International, Κρίστιαν Χατζημηνάς, τη νέα τροποποιημένη σύμβαση της εταιρείας με τον ευρωπαϊκό οργανισμό OCCAR, η οποία δεσμεύει την προμήθεια 100.000 συστημάτων νυχτερινής όρασης για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και 4.000 για τις Βελγικές. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για τη μεγαλύτερη διεθνή παραγγελία στον συγκεκριμένο τομέα, με εξοπλισμό που είναι «αμιγώς ελληνικής ανάπτυξης», επισημαίνοντας μάλιστα ότι ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συναφθεί σύμβαση αντίστοιχης διάστασης.

Ο K. Χατζημηνάς υπογράμμισε ότι η συμφωνία αναβαθμίζει ουσιαστικά την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής τεχνολογίας και ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της χώρας σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο ενός κλάδου που αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Σημείωσε, επίσης, ότι η κλίμακα της νέας ανάθεσης τοποθετεί την THEON «σε μία νέα, σαφώς μεγαλύτερη κατηγορία» προμηθευτών, διατυπώνοντας την στρατηγική φιλοδοξία η εταιρεία να εξελιχθεί σε έναν «ευρωπαϊκό prime contractor», με ισχυρή θέση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, το 2025 αναμένεται να καταγραφεί ο υψηλότερος κύκλος εργασιών στην ιστορία της εταιρείας, υπερβαίνοντας τα 435 εκατ. ευρώ. Παρά τον αυξημένο όγκο παραδόσεων της φετινής χρονιάς, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά «υπερδιπλασιάζεται» σε σχέση με το 2024, φθάνοντας τα 2,35–2,4 δισ. ευρώ. «Ουσιαστικά, η παραγωγή του εργοστασίου καλύπτεται με παραγγελίες που φτάνουν μέχρι και πέρα από το 2029», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει αναπληρώσει πλήρως με νέες παραγγελίες τις παραδόσεις της χρονιάς και έχει εξασφαλίσει σημαντικό έργο για τις χρήσεις 2027 και 2028.

Η νέα τροποποιημένη σύμβαση με τον OCCAR ενεργοποιεί υφιστάμενα δικαιώματα προαίρεσης προμήθειας συστημάτων νυχτερινής όρασης, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της ανάθεσης σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια που έχει πραγματοποιήσει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα. Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα συμβόλαια – τα οποία προέβλεπαν την προμήθεια 66.000 συστημάτων για τη Γερμανία και 8.000 για το Βέλγιο – ο συνολικός αριθμός συστημάτων που έχουν συμβασιοποιηθεί πλέον αγγίζει τις 200.000 μονάδες. Η σύμβαση αφορά το σύστημα Mikron, το οποίο αξιοποιεί λυχνίες ενίσχυσης φωτός 16 mm της Exosens. Η THEON έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερες από 400.000 λυχνίες μέσω επέκτασης της μακροπρόθεσμης συμφωνίας προμήθειας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών παραγγελιών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, μέρος της συναρμολόγησης θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, στις εγκαταστάσεις της Hensoldt Theon NightVision (ΗΤΝ) στο Wetzlar, οι οποίες το 2026 θα μεταφερθούν σε νέα, μεγαλύτερη μονάδα. Ο αριθμός των εργαζομένων στη ΗΤΝ αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το τέλος του επόμενου έτους, αντανακλώντας την κλιμάκωση των παραγωγικών αναγκών. Μετά και τη νέα ανάθεση, οι παραγγελίες που έχουν υπογραφεί για το 2025 ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ με την προσμέτρηση των δικαιωμάτων προαίρεσης το σχετικό ποσό προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ. Συνολικά, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, που ιστορικά εις ολόκληρον έχουν μετατραπεί σε παραγγελίες, ανέρχεται πλέον στο νέο ιστορικά υψηλό των σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ.

Ήδη πριν τη νέα σύμβαση, η THEON είχε παρουσιάσει ισχυρή οικονομική επίδοση στο εννεάμηνο του 2025. Τα έσοδα ανήλθαν σε 279,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,5% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση εννεαμήνου στην ιστορία της. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 69,4 εκατ. ευρώ, με άνοδο 32,8%, ενώ το περιθώριο EBIT ενισχύθηκε στο 24,8%. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,70 ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση των επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογίες.

Στον τομέα των παραγγελιών, η εικόνα ήταν επίσης ιδιαίτερα θετική. Οι νέες παραγγελίες σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 232,7 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 591,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, η εταιρεία αναβάθμισε για δεύτερη φορά εντός του 2025 την εκτίμηση εσόδων για το σύνολο της χρονιάς, τοποθετώντας τες πλέον στα 435–445 εκατ. ευρώ. Για το 2026, η THEON παρουσιάζει για πρώτη φορά στόχο εσόδων μεταξύ 570 και 590 εκατ. ευρώ, προβλέποντας οργανική αύξηση άνω του 20% και συνολική άνοδο της τάξης του 30% χάρη και στην συνεισφορά στα έσοδα των πρόσφατων εξαγορών. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο όμιλος διατηρεί την εκτίμηση για περιθώριο EBIT μεταξύ 24% και 26%.

