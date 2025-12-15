search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 00:54
15.12.2025 00:22

Δυτική Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

15.12.2025 00:22
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου, ενός άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

