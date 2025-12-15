Δυτική Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου, ενός άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.
Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
