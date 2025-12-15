Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε με F-16 drone που πετούσε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Τουρκικά F-16 κατέρριψαν drone που πλησίαζε τις τουρκικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «διαπιστώθηκε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο έχασε την τροχιά του, καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων περιοχών για την αποφυγή τυχόν αρνητικών περιστατικών».

Διαβάστε επίσης:

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Επώδυνο» το ζήτημα, στο Κίεβο το μπαλάκι

Αεροσκάφος της JetBlue απέφυγε στο «παρά πέντε» σύγκρουση στον αέρα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο στην Ουκρανία «ολοένα και πιο δύσκολη», παραδέχεται τώρα η Κάγια Κάλας