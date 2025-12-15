search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 20:35

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε με F-16 drone που πετούσε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

15.12.2025 20:35
drone

Τουρκικά F-16 κατέρριψαν drone που πλησίαζε τις τουρκικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «διαπιστώθηκε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο έχασε την τροχιά του, καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων περιοχών για την αποφυγή τυχόν αρνητικών περιστατικών».

Διαβάστε επίσης:

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Επώδυνο» το ζήτημα, στο Κίεβο το μπαλάκι

Αεροσκάφος της JetBlue απέφυγε στο «παρά πέντε» σύγκρουση στον αέρα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο στην Ουκρανία «ολοένα και πιο δύσκολη», παραδέχεται τώρα η Κάγια Κάλας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πιο κοντά από ποτέ» στο τέλος του πολέμου, λέει ο Τραμπ

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

jack white
LIFESTYLE

Ο Τζακ Γουάιτ καταδικάζει τον «εγωπαθή ηττημένο» Ντόναλντ Τραμπ για την αμετροεπή ανάρτηση για τον Ρομπ Ράινερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:37
probata opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πιο κοντά από ποτέ» στο τέλος του πολέμου, λέει ο Τραμπ

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

1 / 3