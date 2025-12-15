Πώς μια επαγγελματίας dominatrix ίδρυσε εταιρεία αντιμετώπισης του revenge porn

Η Madelaine Thomas δεν μοιάζει με το στερεότυπο που πολλοί έχουν στο μυαλό τους για κάποιον που ιδρύει τεχνολογική εταιρία.

Για χρόνια εργαζόταν ως επαγγελματίας dominatrix, κυρίως διαδικτυακά, σε έναν χώρο που η ίδια περιγράφει ως συναινετικό, ενδυναμωτικό και απόλυτα συνειδητή επιλογή ζωής.

Όμως μια επώδυνη εμπειρία την οδήγησε σε μια εντελώς διαφορετική πορεία.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά διαρροής ιδιωτικών, ερωτικών εικόνων της από πελάτες την έφεραν αντιμέτωπη με τη δημόσια ταπείνωση και την κατάχρηση προσωπικού υλικού. Όχι επειδή οι εικόνες υπήρχαν, αλλά επειδή χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της από ανθρώπους που δεν γνώριζε και χωρίς τη συγκατάθεσή της. Όπως λέει η ίδια, δεν ένιωσε ντροπή για τις φωτογραφίες, αλλά για τον τρόπο που εργαλειοποιήθηκαν.

Αντί να αποσυρθεί, θύμωσε. Και αυτή η οργή έγινε κίνητρο. «Ήμουν αρκετά θυμωμένη ώστε να κάνω κάτι», λέει. Έτσι γεννήθηκε η Image Angel, μια τεχνολογική εταιρεία που στοχεύει στην αντιμετώπιση της μη συναινετικής διαρροής προσωπικών εικόνων, του γνωστού πλέον revenge porn.

Πώς η τεχνολογία βοηθά τα θύματα του revenge porn

Η εταιρεία δεν εφηύρε μια εντελώς νέα τεχνολογία. Βασίζεται σε μια ήδη υπάρχουσα μέθοδο «αόρατης ψηφιακής υδατοσήμανσης», η οποία χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε τομείς όπως το Χόλιγουντ και οι αθλητικές μεταδόσεις. Αυτό που έκανε η Madelaine ήταν να την προσαρμόσει σε ένα νέο, κρίσιμο πεδίο: την προστασία ανθρώπων που μοιράζονται προσωπικές εικόνες στο διαδίκτυο.

Στην πράξη, κάθε φορά που μια εικόνα προβάλλεται από έναν χρήστη σε μια πλατφόρμα που έχει ενσωματώσει την τεχνολογία της Image Angel, ενσωματώνεται σε αυτήν ένα αόρατο, μοναδικό ψηφιακό «ίχνος». Το ίχνος αυτό επιβιώνει από screenshots, επεξεργασία ή ακόμα και φωτογράφιση με δεύτερη συσκευή. Αν η εικόνα διαρρεύσει, μπορεί να ανακτηθεί η πληροφορία για το ποιος τη διένειμε, ώστε να υπάρξουν συνέπειες.

Η τεχνολογία της Image Angel έχει προταθεί ως βέλτιστη πρακτική από βρετανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης από το Department for Science, Innovation and Technology ως τρόπου αντιμετώπισης της κατάχρησης εικόνων.



Η εταιρεία συνεργάζεται με οργανώσεις και πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην προστασία θυμάτων και στην αντιμετώπιση της ψηφιακής κακοποίησης, όπως η STISA (ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων κατά της κατάχρησης εικόνων). Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη συλλογική ανταλλαγή γνώσης και δράσης για την υποστήριξη θυμάτων σε πολλές χώρες.



Μέσω της τεχνολογίας της, η Image Angel στοχεύει να βοηθήσει πλατφόρμες περιεχομένου (όπως εφαρμογές γνωριμιών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και adult platforms) να αποκτήσουν προληπτική προστασία και δυνατότητα ιχνηλάτησης για περιπτώσεις μη συναινετικής κοινοποίησης. Αυτή η προληπτική λειτουργία μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια των χρηστών και να δημιουργήσει αποδείξεις που είναι αξιοποιήσιμες από τις αρχές όταν χρειαστεί.

Για τη Madelaine, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και το στίγμα. Επιμένει ότι η ευθύνη δεν ανήκει σε εκείνους που μοιράζονται συναινετικά μια εικόνα, αλλά σε όσους την κοινοποιούν χωρίς άδεια.

Παρότι δεν είχε τεχνολογικό υπόβαθρο, κατάφερε να στήσει την εταιρεία της μέσα από έρευνα, αμέτρητες άυπνες νύχτες και συνεργασίες με ειδικούς του χώρου. Σήμερα, η Image Angel έχει βραβευθεί για την καινοτομία της στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας.

Η ίδια δεν αποποιείται το παρελθόν της. Αντίθετα, το θεωρεί πλεονέκτημα. Πιστεύει ότι ακριβώς επειδή έχει βιώσει την κατάχρηση προσωπικών εικόνων, γνωρίζει τα κενά, τις ανάγκες και τις πραγματικές συνέπειες καλύτερα από οποιονδήποτε.

(Με πληροφορίες από BBC)

