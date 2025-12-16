«Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες» στο Πτι Παλαί – Σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος θεατών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες», σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια.

Η μεγάλη επιτυχία ανέβηκε ξανά στη θεατρική σκηνή, με τη Ρένη Πιττακή να ερμηνεύει και πάλι τη μοναχική Λιλύ, έναν ρόλο για τον οποίο ξεχώρισε και επαινέθηκε ιδιαίτερα. Δίπλα της, στον ρόλο του δασκάλου χορού Μάικλ βρίσκεται ο Κώστας Βασαρδάνης.

Το χειροκρότημα υπήρξε ιδιαίτερα θερμό για τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι με άφθονο χιούμορ και πολύ χορό ταξίδεψαν το κοινό στην ιστορία μιας απρόσμενης φιλίας γεμάτη τρυφερότητα και ανθρωπιά. Μεταξύ των προσκεκλημένων στην επίσημη πρεμιέρα βρέθηκαν πολλοί επώνυμοι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Το έργο

Ο Πέτρος Ζούλιας σκηνοθέτησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο «Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες» πριν από 17 χρόνια (2008). Η δραματική αυτή κομεντί του Ρίτσαρντ Αλφιέρι, που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, αφηγείται την ιστορία δύο μοναχικών και εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, που αναπτύσσουν μία απρόβλεπτη και ιδιαίτερη σχέση.

Η αστή Λίλυ καλεί τον νεαρό χορευτή Μάικλ να της παραδώσει κατ’ οίκον μαθήματα χορού. Μέσα από το βαλς, το σουίνγκ, το τσάρλεστον, το φλαμένκο, το ροκ εντ ρολ και το τάνγκο, βλέπουμε πώς οι αταίριαστοι φαινομενικά κόσμοι τους έρχονται κοντά.

Με πολύ χιούμορ και με κάθε μάθημα να διακόπτεται από το τηλεφώνημα της ενοχλημένης από τη μουσική γειτόνισσας, η Λίλυ και ο Μάικλ όχι μόνο συμφιλιώνονται, αλλά διαμορφώνουν μια βαθιά ανθρώπινη σχέση ζωής. Σε κάθε συνάντησή τους, οι δύο ήρωες ανοίγουν όλο και πιο πολύ την καρδιά τους, αποκαλύπτοντας τις αγωνίες και τους φόβους του.

Τα «Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες» μας γεμίζουν τρυφερότητα και συγκίνηση, γιατί μιλούν για μία από τις πιο βαθιές ανάγκες του ανθρώπου, την ουσιαστική επικοινωνία.

Ταυτότητα της παράστασης

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Χορογραφία: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Παντελής Μάκκας

Βοηθός σκηνοθέτη: Απόστολος Καζαμίας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Ρένη Πιττακή, Κώστας Βασαρδάνης

Κάθε Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:00, στο Πτι Παλαί – Ριζάρη 24, Παγκράτι

Διαβάστε επίσης:

«Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ

Στα μπλόκα το ΠΑΣΟΚ – Η αξιωματική αντιπολίτευσης… ψαρεύει στη «γαλάζια» δεξαμενή

Κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ουκρανία – Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι