Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο πτώμα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο – Πυρκαγιά την ίδια ώρα στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (16/12) μέσα σε αυτοκίνητο που καιγόταν στη Μαριολάτα Φωκίδας.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το lamiareport, καιγόταν σπίτι στην Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον ίδιο άνθρωπο που είναι και ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος.
Άγνωστο παραμένει ωστόσο αν το άτομο που βρέθηκε απανθρακωμένο είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και του αυτοκινήτου.
