ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.12.2025 11:10

Νέοι «πονοκέφαλοι» στη Χαριλάου Τρικούπη: Ο Παρασκευαΐδης ρίχνει ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία

paraskevaidis_pasok
@ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε διαρκές πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ τείνει να μετατραπεί ο βουλευτής Λέσβου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο οποίος μοιάζει να έχει πάρει αποστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη και να… στραβοκοιτάει προς τον Τσίπρα.

Ο βουλευτής μάλιστα, έφθασε στο σημείο να κατηγορήσει το κόμμα του για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010, λέγοντας στο ΟΝΕ ότι «ευθύνεται και το κόμμα μου. Κοίταξε, να λέμε τα σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη. Οπωσδήποτε να πούμε ότι οφείλεται σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο το δικό μου. Όλα όσα πέρασαν».

Όσο για τον Τσίπρα, ο Π. Παρασκευαΐδης ήταν… σαφής: «Αν με εξέφραζαν οι γραμμές και δεν με ήθελε το ΠΑΣΟΚ μπορεί και να πήγαινα (σ.σ. στο κόμμα Τσίπρα). Είμαι υπέρ της ένωσης όλων των Κεντροαριστερών δυνάμεων… και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ήθελα πιο ήπιους τόνους. Εμείς έχουμε αρχηγό τον Ανδρουλάκη, με αυτόν θα βαδίσουμε, έχουμε ένα συγκροτημένο κόμμα, αλλά δεν τον απορρίπτω τον Τσίπρα».

Για να δούμε αν αυτή θα είναι η… third strike, out του βουλευτή – που λένε και στο μπέιζμπολ.

1 / 3