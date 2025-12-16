Πήρε προθεσμία για την Πέμπτη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης σε πλοίο

Μετά από πέντε ώρες στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου φορτίου κοκαΐνης, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Ο επιχειρηματίας και πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας, με «πλούσιο» βιογραφικό στην αστυνομία, μαζί με τα άλλα τέσσερα πρόσωπα, πήραν προθεσμία από τον ανακριτή και θα απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Γύρω στις 14:15 αποχώρησαν από την εισαγγελία κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλοίο «Ουρανία» το οποίο φέρεται να είναι ιδιοκτησίας του επιχειρηματία, βρέθηκαν ανοιχτά της Βενεζουέλας τουλάχιστον 4 τόνοι κοκαϊνης, με το πλοιάριο να έχει μεταφερθεί από χθες στη Μαρτινίκα για την καταμέτρηση της ποσότητας των ναρκωτικών.

