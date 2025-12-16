Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς – Πολιτικό κίνημα από τα κάτω, για να έχει ισχυρό αντίπαλο η κυβέρνηση στις εκλογές

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα και την εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης», ενώ έστειλε εκ νέου τα πολιτικά του μηνύματα για την αντιπολίτευση, απαντώντας στην κριτική ότι ήταν άδικος κατά την ομιλία του στο «Παλλάς». Διεμήνυσε εκ νέου ότι οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί, ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Χρειάζεται είπε να υπάρξει «μια νέα δυναμική», οργανωμένη από τα κάτω ώστε «στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια σύντομη παρέμβαση του κτηνοτρόφου Απόστολου Νεμουτιανού, εκπροσώπου των κτηνοτρόφων Ερυμάνθου, ο οποίος αναφέρθηκε στα αιτήματα των κινητοποιήσεων που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά αναφέρθηκε στο πώς η «Ιθάκη» που αναφέρεται στο παρελθόν, συνδέεται με το σήμερα και το αύριο λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας» είναι προϋπόθεση «όχι μόνο για να κατανοήσουμε το χθες, αλλά να εξηγήσουμε το σήμερα και να σχεδιάσουμε το αύριο».

Έκανε λόγο για κύμα «πολεμικής», «εμπάθειας» και «συκοφάντησης» που αντιμετωπίζει το βιβλίο του, δίνοντας την ερμηνεία πως είναι γιατί «τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο», και «αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος».

Ο βάλτος, των υποκλοπών, της συγκάλυψης, των επιδοτήσεων, των καρτέλ

Η «Ιθάκη», είπε, σχετίζεται με το σήμερα και το αύριο, υπό την έννοια ότι:

· «οι ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας».

· «οι γόνοι και τα τζάκια βύθισαν τη χώρα στην κρίση και τη χρεοκοπία, ενώ εμείς την οδηγήσαμε στην ασφάλεια και τη δημοκρατική κανονικότητα».

· «ενώ η κοινωνία αιμορραγούσε κι εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη, αυτοί κραύγαζαν Βάστα Σόιμπλε, ξέροντας ότι η στάση τους είχε τεράστιο κόστος για την πατρίδα.

· «εμείς που δεν τελειώσαμε τα πανάκριβα σχολεία και πανεπιστήμια, όχι μόνο τα καταφέραμε αλλά σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας».

Κλιμακώνοντας την επίθεση προς την κυβέρνηση, σημείωσε πως «έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς» παραπέμποντας στις υποκλοπές, την συγκάλυψη γύρω από το δυστύχημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα καρτέλ σε ρεύμα, καύσιμα, Σούπερ Μάρκετ και τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Έκανε ξανά λόγο για κοινωνία των τεσσάρων πέμπτων, «στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Κορυφή του παγόβουνου ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφού έκανε μια ειδική αναφορά στους αγρότες, που όπως είπε δίκαια εξεγείρονται, και στην οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν, έστρεψε ξανά τα βέλη προς την κυβέρνηση.

«Είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι» υπογράμμισε «που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιδοτήσεις έφτασαν να αποτελούν ως το 60% του αγροτικού εισοδήματος, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα. Τους φραπέδες και τους χασάπηδες. Τα γαλάζια παιδιά που κυκλοφορούσανε με Φεράρι από το κλεμμένο κρατικό χρήμα και δήθεν κερδίζανε το Τζόκερ για να το δικαιολογήσουν». Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι «όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου». Διότι «είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων. Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα και τα ποσά που τους επέστρεφαν προκειμένου να τους μοιράζουν το κρατικό χρήμα. Και αν υπάρχει μια ελπίδα να τα δούμε, είναι γιατί την υπόθεση την έχει αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

«Λεφτά για προεκλογικές παροχές υπάρχουν – να τα δώσουν στους αγρότες»

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ «λεφτά υπάρχουν» στο δημόσιο ταμείο, δεν ικανοποιεί τα αιτήματα των αγροτών, κρατώντας «καβάντζα» για παροχές στις εκλογές:

«Έχουν ρημάξει με την έμμεση φορολογία και τον υψηλό ΦΠΑ σκόπιμα τη πλειοψηφία των φορολογούμενων», σημείωσε χαρακτηριστικά, «προκειμένου να έχουν πλεόνασμα προεκλογικά και να κάνουν παροχές με μικροπολιτική σκοπιμότητα».

«Ε ας τα δώσουν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους» προέτρεψε, προτείνοντας περαιτέρω «να τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων.

Και ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν».

Με το βλέμμα στο αύριο, κάλεσε εκ νέου να υπάρξει ένα «σοκ εντιμότητας» και μια «μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών», ώστε να αλλάξει πορεία η χώρα.

Αυτό είπε σημαίνει

-μια ριζική, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου.

-δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

-ανάδειξη μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με ό, τι τις γεννάει και τις αναπαράγει:

· Την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία.

· Τη δύναμη και το θάρρος να επιβάλλει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Έτσι ώστε εκείνοι που έχουν τα περισσότερα να καταβάλλουν τα περισσότερα, να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου, των υπερκερδών και των μερισμάτων, και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στο μέλλον, στη νέα γενιά.

«Η πραγματικότητα είναι σκληρή, όχι εγώ»

Τα παραπάνω, είπε, δεν είναι εύκολο να γίνουν πράξη, καθώς θα συναντήσουν την αντίσταση όσων «βολεύονται στη σημερινή κατάσταση».

Και στο σημείο αυτό υπεισήλθε στα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

«Για να γίνουμε η αλλαγή που προσδοκούμε να έρθει στον τόπο», είπε «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε πρώτοι εμείς, αν χρειαστεί».

Ωστόσο, συνεχίζοντας να είναι απαξιωτικός συνολικά προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, ΠΑΣΟΚ) , είπε ουσιαστικά πως οι υπάρχοντες σχηματισμοί ούτε θέλουν ούτε μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Επιπλέον απάντησε στην κριτική που δέχτηκε για το Παλλάς, ότι ήταν άδικος. Χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα:

«Με κατηγορούνε πολλοί ότι είμαι σκληρός τούτες τις μέρες όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση.

Δεν είμαι εγώ σκληρός, σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Η κραυγή “να γίνει κάτι” αντηχεί απελπισμένα. Αναζητούν όλοι ελπίδα. “Ζητείται ελπίς”.

Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς.

Γιατί για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις : Να θέλεις και να μπορείς.

Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς».

«Η χώρα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, που σήμερα δεν έχει»

Επιτέθηκε, φωτογραφικά, κυρίως σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά με τις εξής αναφορές:

«Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης;

Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη ;

Ή θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά, όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση ;

Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες»;

«Δείτε σήμερα ποια είναι η εικόνα, πριν βιαστείτε να με πείτε άδικο» πρόσθεσε λέγοντας ότι η κυβέρνηση καταρρέει και το γνωρίζει, απλώς αναζητά «ασφαλή προσγείωση και καθεστώς ασυλίας από τους επόμενους».

Και «αυτό που σκέφτονται ήδη κάποιοι, είναι ποιόν δεξιό, κεντροδεξιό ή κεντρώο πολιτικό παράγοντα θα στηρίξουν για να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη. Αλλά όχι τις πολιτικές του». Αυτό είπε δεν μπορεί να πάει μακριά, «είδαμε που οδήγησε το 2012-2015».

«Για μια νέα δυναμική από τα κάτω, που θα γίνει πολιτικό κίνημα και θα νικήσει στις εκλογές»

Και συνέχισε: «Η χώρα και το πολιτικό της σύστημα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, με πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και σήμερα δεν έχει.

Και είναι επείγον να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης.

Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών. Από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς.

Με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης των πολιτών που μπορούν να γίνουν δυνάμεις αφύπνισης, αντίστασης και κινητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες και στους κλάδους της παραγωγής που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής.

Για μια νέα δυναμική, οργανωμένη από τα κάτω, που θα αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κίνημα, ικανό και αποφασισμένο να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να φέρει τη πολιτική αλλαγή.

Έτσι που στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει».

