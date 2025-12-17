Κι όμως, δεν έχει μόνο το κρέας πρωτεΐνη – 8 φρούτα για τέλειο πρωτεϊνικό σνακ

Αν και με τη λέξη «πρωτεΐνη» συνήθως συνοδεύονται οι ζωικές πηγές της, όπως το αυγό ή το κοτόπουλο, υπάρχουν και φυτικές πηγές πρωτεΐνης, που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τις ζωικές ή μεταξύ τους για την ενίσχυση της πρόσληψης φυτικών ινών και πρωτεΐνης.

Η πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, καθώς περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς διατροφές χορτοφαγικού τύπου.

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, καθώς βοηθά στην ανάπτυξη αλλά και στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων κυττάρων, όπως επίσης και στην ανάπτυξη των μυών του σώματος. Ενώ οι ανάγκες διαφέρουν -ανάλογα και με τον τρόπο ζωής και την ποσότητα της άσκησης- μια μέση γυναίκα χρειάζεται 46 γραμμάρια ημερησίως, ενώ ένας άντρας 56.

Προτού, λοιπόν, προσθέσετε ακόμα μια μπάρα πρωτεΐνης στο πρόγραμμα διατροφής, σκεφτείτε να συμπεριλάβετε κάποιο από τα παρακάτω φρούτα, όπως τα προτείνει η Amy Fox, πιστοποιημένη διατροφολόγος.

Αβοκάντο

Εκτός από υγιεινά λίπη και τις φυτικές ίνες, το αβοκάντο περιέχει επίσης 2,7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Επομένως, όταν το συνδυάσετε με το αυγό, όπως το πολύ διάσημο avocado toast, θεωρείται το ιδανικό σνακ για μετά την προπόνηση.

Jackfruit

Το τροπικό αυτό φρούτο θεωρείται ένα από τα αγαπημένα των vegans και όχι άδικα, καθώς περιέχει 2,8 γραμμάρια πρωτεΐνης. Θεωρείται ένα καλό υποκατάστατο του κρέατος, καθώς ως υφή μοιάζει με κοτόπουλο, ενώ είναι τρυφερό και ελάχιστα γλυκό, αφομοιώνοντας τις γεύσεις των μπαχαρικών που μαγειρεύεται.

Γκουάβα

Ακόμα ένα τροπικό φρούτο που αξίζει μια θέση σε αυτή τη λίστα, με 1 φλιτζάνι γκουάβα να περιέχει 4,2 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μπορείτε να το καταναλώσετε σε smoothies ή και σε μια φρουτοσαλάτα.

Βατόμουρο

Εκτός από ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, τα βατόμουρα έχουν και κάποια περιεκτικότητα πρωτεΐνης. Ένα φλιτζάνι βατόμουρα περιέχει 2 γραμμάρια πρωτεΐνης, τα οποία είναι πλούσια επίσης σε φυτικές ίνες, μπορείτε επομένως να τα ενσωματώσετε στο πρωινό σας.

Ακτινίδιο

Το ξέρατε ότι ένα ακτινίδιο περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι; Εκτός από αυτό το πλεονέκτημα για το ανοσοποιητικό, ένα φλιτζάνι ακτινίδιο περιέχει επίσης 1,9 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ακόμα, είναι πλούσιο σε ασβέστιο, κάλιο, φυτικές ίνες και υδατάνθρακες.

Βερίκοκο

Αν και δεν είναι η εποχή τους, τα βερίκοκο είναι ακόμα ένα φρούτο με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, καθώς ένα φλιτζάνι παρέχει 2,2 γραμμάρια. Τα βερίκοκα συμβάλλουν επίσης στην ενυδάτωση του οργανισμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, κάλιο και β-καροτένιο.

Γκρέιπφρουτ

Ένα ζουμερό γκρέιπφρουτ περιέχει πάνω από 2 γραμμάρια πρωτεΐνης, προσφέροντας έτσι κι άλλα πλεονεκτήματα, μαζί με τη βιταμίνη C.

Ντομάτα

Ναι, η ντομάτα ανήκει στα φρούτα και εκτός από άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως οι φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά, περιέχει και πρωτεΐνη -συγκεκριμένα 1.5 γραμμάριο ανά φλιτζάνι.

Πηγή: ygeiamou

