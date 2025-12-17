ΣΚΑΪ: Γκουαγιακίλ-Πειραιάς μια κοκαΐνη δρόμος – Το «Prime time» (17/12) χαρτογραφεί τη διαδρομή από Λατινική Αμερική έως Ελλάδα και Ευρώπη

Σε μια σπάνια δημοσιογραφική αποστολή το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής «Prime time» και ο Γιάννης Σουλιώτης ταξίδευσαν έως το Εκουαδόρ και αποτύπωσαν τη διαδρομή της κοκαΐνης από τις φυτείες της Λατινικής Αμερικής έως την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το Γκουαγιακίλ – που τα τελευταία έξι χρόνια συνδέεται απευθείας με τον Πειραιά και έχει έκτοτε καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο των ναρκοκαρτέλ της γειτονικής Κολομβίας – η εκπομπή κατέγραψε μαρτυρίες που σοκάρουν, αναζήτησε τα αίτια του φαινομένου, δίνοντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Πώς η πρόσφατη χρεοκοπία και η υιοθέτηση του αμερικανικού δολαρίου ως επίσημου νομίσματος της χώρας μετέτρεψε το Εκουαδόρ σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ναρκωτικών παγκοσμίως; Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δίωξης Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ., στη μεταπανδημική εποχή περίπου το 90% της κοκαΐνης που κατάσχεται στο λιμάνι του Πειραιά προέρχεται από το Γκουαγιακίλ και είναι καλά κρυμμένο σε κοντέινερ που μεταφέρουν μπανάνες ή ακόμα και στα κύτη των εμπορικών πλοίων που ακολουθούν τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Άνθρωποι που βρέθηκαν να δουλεύουν για λογαριασμό των βίαιων καρτέλ περιγράφουν τον τρόπο δράσης, τις πρακτικές των «βαρόνων», αλλά και τον αιματηρό πόλεμο των συμμοριών για τον έλεγχο του λιμανιού και των γύρω περιοχών.

Γιατί οι συμμορίες έχουν επιλέξει τους συγκεκριμένους τρόπους μεταφοράς και πώς το οργανωμένο έγκλημα έχει καταφέρει να ελέγχει πλήρως τις φυτείες μπανάνας – το δεύτερο πιο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας; Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, δημοσιογράφοι και τοπικοί παράγοντες που αποπειράθηκαν να εναντιωθούν στους εμπόρους ναρκωτικών, μιλούν στην κάμερα του «Prime Time» για τις απειλές που δέχθηκαν, τις στιγμές τρόμου που βίωσαν και για τις βίαιες μεθόδους των καρτέλ.

Το ενδιαφέρον δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ έχει προγραμματιστεί να προβληθεί, για όποιον αντέχει να ξενυχτήσει, ακριβώς τα μεσάνυχτα.

