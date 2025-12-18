Η κολλημένη βελόνα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και η ανάλυση της Διαμαντοπούλου στο Ποντίκι για το πότε μπαίνει θέμα ηγεσίας

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της χρονιάς ξεφουρνίστηκαν και αποτυπώνουν την ΝΔ πληγωμένη από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά κυρίαρχη. Σώζουν τις μεγαλύτερες απώλειες οι ενεργειακές συμφωνίες και η εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.

Το κενό στην αντιπολίτευση παραμένει καθώς το δεύτερο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από την ΝΔ 15,5 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου. Η βελόνα του ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερή από 13,7% στην προηγούμενη μέτρηση της Opinion Poll για το Action 24, βρίσκεται στο 13,6% στη χθεσινή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χρόνο πριν ακριβώς βρισκόταν στο 18,5%, από τον περσινό Δεκέμβριο μέχρι τον φετινό το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει 5 μονάδες. Γεγονός που φέρνει κατά καιρούς έντονο προβληματισμό αλλά και εσωστρέφεια στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στο συνέδριο του στις 27-29 Μαρτίου και όπως όλα δείχνουν το θέμα της κολλημένης βελόνας ενόψει της τελευταίας μη προεκλογικής χρονιάς θα βρεθεί στο επίκεντρο. Ήδη στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε σε vidcast μορφή στο topontiki.gr και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Πηγαδά, η Άννα Διαμανταπούλου υπογράμμισε ότι αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό στις εκλογές, αυτονόητα θα υπάρχει θέμα ηγεσίας και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα συνολικά για το πολιτικό σύστημα. Για το συνέδριο κρατούν την κριτική τους και ο Παύλος Γερουλάνος που το δίμηνο για την κίνηση της «βελόνας» στα ποσοστά που είχε βάλει ως στόχο-διορία πέρασε χωρίς να αλλάξει κάτι αλλά και ο Χάρης Δούκας.

Στα θετικά για το ΠΑΣΟΚ πάντως καταγράφεται η στασιμότητα του κόμματος Τσίπρα στα ποιοτικά στοιχεία της μέτρησης της Opinion Poll για το Action 24. Παρά την μεγάλη προβολή του εξαιτίας της παρουσίασης του βιβλίου του στο «Παλλάς» και τις συνεχείς αναφορές στα ΜΜΕ, το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού δεν δείχνει να κερδίζει νέο ευρύτερο ακροατήριο. Συνεχίζει να καταγράφει ένα 9% στο πιο σταθερό του ακροατήριο και ένα 9,8% στο αρκετά πιθανό που του δίνει δυνητική ψήφο κόντα στο 19,8%. Το γεγονός ότι δεν δείχνει να αποκτά ποσοστά ανάλογα με την δυναμική που έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε επίπεδο προβολής των κινήσεων του, λειτουργεί καθησυχαστικά για την Χαριλάου Τρικούπη. Άλλωστε αναμένουν τα πράγματα να γίνουν πιο δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα όταν ιδρύσει επίσημα το κόμμα του και δεχθεί τα πυρά και την κριτική κυρίως των πρώην συντρόφων του.

Σε κάθε περίπτωση η κολλημένη βελόνα στα ποσοστά αν δεν κινηθεί μέχρι τον Μάρτιο θα φέρει πονοκεφάλους στον Νίκο Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου, όπως και η στρατηγική για τις συνεργασίες. Ο Χάρης Δούκας μπορεί να μην δει την πρόταση του για απόρριψη κάθε ενδεχομένου συνεργασίας με την ΝΔ να τίθεται πρός ψήφιση, ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα επιμείνει και για την στρατηγική που θα έχει το κόμμα για τον διάλογο με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αν δεν έχει ένα πειστικό για τον στόχο της νίκης ακόμα και με μια ψήφο διαφορά ποσοστό σύντομα, όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα ανοίγουν την συζήτηση των συμμαχιών.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ με τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά – Αναζητείται από τη γαλλική αστυνομία, παραδέχθηκε την επίθεση

Δημοσκόπηση Pulse: Απώλειες η ΝΔ λόγω αγροτών, η συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των κινητοποιήσεων

Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται ότι επιτέθηκε σε δημοσιογράφο: «Είχα λάθος αντίδραση»