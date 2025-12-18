ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Την εκτίμηση ότι το 40% των ελληνικών θέσεων εργασίας αντιμετωπίζει υψηλό ρίσκο αυτοματοποίησης και ότι το 22% των θέσεων εργασίας απειλείται από τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα, καταθέτει σε κείμενο πολιτικής και σχετική μελέτη το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχτεί σε καθοριστική τεχνολογική τομή. Η εξάπλωση των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων και η ταχεία διάδοση πιο εξελιγμένων Reasoning Models και Agents επιταχύνουν τη μετάβαση προς μια εποχή όπου σημαντικά τμήματα της ανθρώπινης σκέψης μπορούν να υποστηριχθούν, να ενισχυθούν ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποκατασταθούν από τέτοια συστήματα. Η δομή της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να είναι απότομος και άνισος».

Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο πολιτικής και η αντίστοιχη μελέτη, επιχειρούν να συμβάλουν στην προετοιμασία γι’ αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Αξιοποιούν δύο γνωστά μοντέλα ερευνητών που επιχειρούν να αποτυπώσουν το κατά πόσο ένα επάγγελμα μπορεί να αντικατασταθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα με τη μελέτη, πιο ευάλωτα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικά από τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα είναι τα επαγγέλματα των ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, των τεχνικών και των υπαλλήλων γραφείου, ενώ τον μικρότερο κίνδυνο διατρέχουν οι χειρόνακτες, οι μονταδόροι και οι ανειδίκευτοι εργάτες.

