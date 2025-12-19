Greg Biffle: Συγκλονιστικά βίντεο από τη συντριβή αεροσκάφους που στοίχισε τη ζωή στον θρύλο του NASCAR και την οικογένειά του

Συγκλονιστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδαν το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο θρύλος του NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ, και η οικογένειά του συντρίβεται και τυλίγεται σε πύρινη σφαίρα στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν συνολικά επτά άνθρωποι.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 κατέπεσε στο έδαφος και εξερράγη, με τα πλάνα να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του δυστυχήματος.

It is with a heavy heart I share the news that it has been confirmed that Greg Biffle, his wife Cristina Biffle, his 14-year-old daughter Emma, and his 5-year-old son Ryder, have passed on from this earth and into the glory of God. pic.twitter.com/HHTcH2XXLH — Matt Van Swol (@mattvanswol) December 18, 2025

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο 55χρονος Γκρεγκ Μπιφλ, γνωστός στον κόσμο των αγώνων ως «The Biff», η σύζυγός του, Κριστίνα, καθώς και τα δύο τους παιδιά, η 14χρονη Έμμα και ο πεντάχρονος Ράιντερ.

Seven people, including renowned NASCAR driver Greg Biffle, were killed after a private Cessna 550 jet crashed while landing at an airport in North Carolina on Thursday morning. Authorities confirmed Biffle, his wife, and two children are among the victims. Officials say seven… pic.twitter.com/CvUYIFgh1V December 19, 2025

Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και συλλυπητηρίων στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

🚨#BREAKING: The plane that has crashed in North Carolina is confirmed to be owned by Greg Biffle.



Greg is the NASCAR driver and hero who flew hundreds of rescue missions in Western North Carolina in his helicopter after Hurricane Helene. pic.twitter.com/Wyq7pVLwaS December 18, 2025

Σύμφωνα με δεδομένα πτήσης, όπως αναφέρει η Daily Mail, το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Σαρασότα της Φλόριντα, ωστόσο λίγο μετά την απογείωσή του επέστρεψε προς το αεροδρόμιο πριν συντριβεί. Τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware δείχνουν ότι το αεροπλάνο απογειώθηκε, έκανε κύκλο επιστροφής και στη συνέχεια έγειρε προς τα δεξιά, με την πορεία να διακόπτεται απότομα τη στιγμή της έκρηξης.

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος του WCNC, Μπραντ Πανόβιτς, ανέφερε ότι το γεγονός πως το αεροσκάφος επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο ενδέχεται να υποδηλώνει μηχανικό πρόβλημα.

Στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο οδηγός NASCAR, Κρεγκ Γουόντσγουορθ, καθώς και ο Ντένις Ντάτον και ο γιος του, Τζακ Ντάτον, όπως ανακοίνωσαν οι οικογένειές τους. Παραμένει άγνωστο ποιος χειριζόταν το αεροσκάφος τη στιγμή της πτήσης.

BREAKING



Retired NASCAR driver Greg Biffle, his wife and two children were killed in a private jet crash at Statesville Regional Airport in North Carolina, officials say. Seven people aboard died.



📍 Statesville, North Carolina

December 18, 2025 pic.twitter.com/70y20wM7sD December 19, 2025

Την επιβεβαίωση ότι ο Γκρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του βρίσκονταν στο αεροπλάνο έκανε ο φίλος του, Γκάρετ Μίτσελ, μέσω ανάρτησης στο Facebook, δηλώνοντας ότι ταξίδευαν για να περάσουν το απόγευμα μαζί.

Την τραγωδία επιβεβαίωσε και ο βουλευτής της Βόρειας Καρολίνας, Ρίτσαρντ Χάντσον, ο οποίος εξήρε το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις εκατοντάδες αποστολές διάσωσης που είχαν πραγματοποιήσει μετά τον τυφώνα Χελέν.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ανήκε στον ίδιο τον Γκρεγκ Μπιφλ, ο οποίος είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του να το πιλοτάρει τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι αρχές της FAA και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

