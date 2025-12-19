Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής συνελήφθη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι εμβόλισε αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού και μετά από μεταξύ τους διαπληκτισμό τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι.
Το 28χρονο θύμα μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησε.
Εις βάρος του μοτοσικλετιστή σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
