TikTok U.S: Πώς η πλατφόρμα θα συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ – Η κοινοπραξία, οι έλεγχοι και ο φίλος του Τραμπ

Το TikTok «γίνεται»… TikTok U.S. υπογράφοντας συμφωνία με μεγάλους επενδυτές, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το TikTok έχει υπογράψει συμφωνίες με τρεις μεγάλους επενδυτές — την Oracle, τη Silver Lake και την MGX — για τη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας TikTok U.S., διασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που επικαλείται το Associated Press.

Ο διευθύνων σύμβουλος Shou Zi Chew επιβεβαίωσε στους εργαζομένους ότι η μητρική εταιρεία ByteDance και το TikTok υπέγραψαν τις δεσμευτικές συμφωνίες με το κοινοπρακτικό σχήμα.

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για τη συνεχή σας αφοσίωση και την ακούραστη δουλειά σας. Οι προσπάθειές σας μας κρατούν να λειτουργούμε στο υψηλότερο επίπεδο και θα διασφαλίσουν ότι το TikTok θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ευημερεί στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Chew στο υπόμνημα προς τους εργαζομένους. «Με αυτές τις συμφωνίες σε ισχύ, η προσοχή μας πρέπει να παραμείνει εκεί όπου ήταν πάντα — σταθερά προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, των δημιουργών, των επιχειρήσεων και της παγκόσμιας κοινότητας του TikTok».

@unsplash

Οι επενδυτές και ο φίλος του Ντόναλντ Τραμπ

Το ήμισυ της νέας κοινοπραξίας TikTok U.S. θα ανήκει σε μια ομάδα επενδυτών — μεταξύ των οποίων η Oracle, η Silver Lake και η επενδυτική εταιρεία MGX από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες θα κατέχουν από 15% η καθεμία. Το 19,9% της νέας εφαρμογής θα κατέχεται από την ίδια τη ByteDance και ένα ακόμη 30,1% θα κατέχεται από συνδεδεμένες εταιρείες υφιστάμενων επενδυτών της ByteDance, σύμφωνα με το υπόμνημα.

Η αμερικανική κοινοπραξία θα διαθέτει νέο, επταμελές διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία Αμερικανών, ανέφερε το υπόμνημα. Θα υπόκειται επίσης σε όρους που «προστατεύουν τα δεδομένα των Αμερικανών και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Τα δεδομένα των χρηστών στις ΗΠΑ θα αποθηκεύονται τοπικά σε σύστημα που θα διαχειρίζεται η Oracle.

Σημειώνεται ότι ο συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Λάρι Έλισον είναι πολιτικός και οικονομικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και έχει φιλοξενήσει εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων (fundraisers) για τον Τραμπ στην κατοικία του.

Το υπόμνημα ανέφερε ότι οι χρήστες στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να «απολαμβάνουν την ίδια εμπειρία όπως σήμερα» και ότι οι διαφημιζόμενοι θα συνεχίσουν να απευθύνονται σε παγκόσμια κοινά χωρίς καμία επίπτωση από τη συμφωνία.

Εκπαιδεύοντας τον αλγόριθμο

Ο αλγόριθμος του TikTok θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα χρηστών από τις ΗΠΑ για να «διασφαλιστεί ότι η ροή περιεχομένου είναι απαλλαγμένη από εξωτερική χειραγώγηση», ανέφερε το υπόμνημα. Η αμερικανική κοινοπραξία θα επιβλέπει επίσης τη διαχείριση περιεχομένου και τις πολιτικές εντός της χώρας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι ο αλγόριθμος της ByteDance είναι ευάλωτος σε χειραγώγηση από τις κινεζικές αρχές, οι οποίες μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για να διαμορφώνουν το περιεχόμενο στην πλατφόρμα με τρόπο που είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

Ο αλγόριθμος αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση για την ασφάλεια γύρω από το TikTok. Η Κίνα είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι, βάσει νόμου, ο αλγόριθμος πρέπει να παραμείνει υπό κινεζικό έλεγχο. Ωστόσο, η αμερικανική ρύθμιση που ψηφίστηκε με διακομματική στήριξη όριζε ότι οποιαδήποτε αποεπένδυση του TikTok πρέπει να σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα διακόψει τους δεσμούς — συγκεκριμένα τον αλγόριθμο — με την ByteDance.

Η… οπισθοχώρηση

Η συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος της αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της δημοφιλούς πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφού ευρείες διακομματικές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο ψήφισαν — και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε — νόμο που θα απαγόρευε το TikTok στις ΗΠΑ αν δεν έβρισκε νέο ιδιοκτήτη αντί της κινεζικής ByteDance, η πλατφόρμα επρόκειτο να «σβήσει» με την προθεσμία του Ιανουαρίου 2025.

Για αρκετές ώρες, αυτό συνέβη.

Όμως, την πρώτη του ημέρα στο αξίωμα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ η κυβέρνησή του προσπαθούσε να καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της εταιρείας.

Ακολούθησαν ακόμη τρία εκτελεστικά διατάγματα, καθώς ο Τραμπ, χωρίς σαφή νομική βάση, συνέχισε να παρατείνει την προθεσμία για μια συμφωνία σχετικά με το TikTok.

Το δεύτερο ήταν τον Απρίλιο, όταν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι πλησίαζαν σε συμφωνία για την απόσχιση του TikTok σε νέα εταιρεία με αμερικανική ιδιοκτησία, η οποία κατέρρευσε αφού η Κίνα αποχώρησε μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Τραμπ.

Το τρίτο ήρθε τον Ιούνιο και στη συνέχεια ένα ακόμη τον Σεπτέμβριο, το οποίο, όπως είπε ο Τραμπ, θα επέτρεπε στο TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Το TikTok έχει περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ. Περίπου το 43% των ενηλίκων στις ΗΠΑ κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις από το TikTok, ποσοστό υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων του YouTube, του Facebook και του Instagram.

Και, φυσικά, οι μετοχές της Oracle αυξήθηκαν κατά 9,07 δολάρια, ή 5%, φτάνοντας τα 189,10 δολάρια στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο.

