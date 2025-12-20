search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:15
20.12.2025 08:31

«Καλησπέρα στον… κανένα»: Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του Σπανούλη (Video)

20.12.2025 08:31
spanoulis 88- new

«Καλησπέρα στον …κανένα» είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου που …παραχώρησε, μετά τη σαρωτική νίκη Μονακό επί της Μπάγερν Μονάχου με 103-77.

Ο έλληνας τεχνικός, ο οποίος βρέθηκε στην άδεια αίθουσα, δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος, τονίζοντας πως αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην καριέρα του.

Το σκηνικό θύμισε αντίστοιχο περιστατικό που είχε ζήσει πρόσφατα και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ωστόσο στην περίπτωση της Μονακό το γεγονός προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς ο αγώνας ήταν εντός έδρας.

