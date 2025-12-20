search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

20.12.2025

Super League: Σε τρεις δόσεις η 15η αγωνιστική και το «αντίο» στο 2025

20.12.2025 10:19
super-league-new

Η Super League ολοκληρώνεται για το 2025 με τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής, το σημερινό… «πιάτο» της οποίας περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να έχει εντός έδρας αποστολή.
 
Μετά την εξασφάλιση του άτυπου τίτλου του «πρωταθλητή χειμώνα» και της πρώτης θέσης στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει το 2025 στην κορυφή, καθώς υποδέχεται την Κηφισιά. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να μένει στο 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου – πρώτη απώλεια βαθμών μετά από επτά σερί νίκες – ενώ κι η Κηφισιά έρχεται από ισοπαλία, επίσης «λευκή», με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και τη διατήρησε στην οκτάδα.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει τον Άρη, με τις δυο ομάδες σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση. Οι Αρκάδες συμπλήρωσαν έξι αγωνιστικές αήττητοι (2-4-0) υπό τις οδηγίες του Κρις Κόουλμαν ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν μόλις μια νίκη στα δέκα τελευταία ματς (πέντε ισοπαλίες, τέσσερις ήττες), με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο. Σε παρόμοια κατάσταση είναι Βόλος και Παναιτωλικός που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ζόρισε μέχρι τέλους τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο αλλά έπεσε από την τετράδα. Τα «καναρίνια», μετά από καλά αποτελέσματα κι εμφανίσεις με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, διασύρθηκαν από την ΑΕΚ (0-5) στο Αγρίνιο κι έχασαν την ευκαιρία να μπουν στα Play Off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:   

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Άρης

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός

20:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΑΕ Κηφισιά  

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Ατρόμητος

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ  

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

