search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 20:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 19:31

Δράμα: Έφυγε από την ζωή ο πρωτοπόρος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης

21.12.2025 19:31
nikos-lazaridis

Πλήρης ημέρων έφυγε σήμερα από την ζωή ο βραβευμένος οινοποιός Νίκος Λαζαρίδης.

Το όραμα του Νίκου Λαζαρίδη για παραγωγή επώνυμου, ποιοτικού κρασιού, που θα μπορεί να ανταγωνίζεται ευθέως γνωστές ετικέτες του εξωτερικού, έβαλε την ευρύτερη περιοχή της Δράμας στο διεθνή οινοποιητικό χάρτη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο στην συστηματική εμπορική οινοποίηση.

Το 1987 με πίστη στην δυναμική του τόπου δημιουργήθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη οινοποιία στην Δράμα η οποία εξελίχθηκε στην Nico Lazaridi. Με καταβολές από την Τοσκάνη αλλά και την Μακεδονική γη ο δραστήριος και πρωτοπόρος για την εποχή του Νίκος Λαζαρίδης βασίστηκε σε μια οικογενειακή πορεία με στόχο την παραγωγή αναγνωρισμένων διεθνώς κρασιών με χαρακτήρα και διάρκεια.

Ανάμεσα στις περιοχές της Δράμας, επιλέχθηκε η Αγορά για την ιδανική μορφολογία και το μικροκλίμα της. Εκεί, με θέα το Παγγαίο, το Φαλακρό και το Μενοίκιο όρος ανεγέρθηκε το 1997 το σύγχρονο οινοποιείο. Με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της μακεδονικής γης, το 2000 ιδρύθηκε το ένα νέο οινοποιείο στον Πλατανότοπο Καβάλας, στους πρόποδες του όρους Παγγαίου και της οροσειράς του Συμβόλου.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης νέων εκφράσεων στο κρασί, η Nico Lazaridi στράφηκε στη φημισμένη ελληνική ποικιλία Ξινόμαυρο, εμπλουτίζοντας τη γκάμα της.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η διοίκηση της εταιρείας στον επίσημο λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη. Έναν άνθρωπο που έκανε κάθε βήμα του σημείο αναφοράς. Από το μάρμαρο στο κρασί, με όραμα, τόλμη και αφοσίωση, άφησε έργο που σηματοδοτεί την ταυτότητα του τόπου του. Η προσφορά του και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον τόπο του και όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν».

Διαβάστε επίσης:

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos-rafina-3-richter
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

aelAtr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0: Τα πάντα μηδέν στη Λάρισα

kyriaki_malama
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κ. Μάλαμα με αιχμές – «Δεν ξέρουμε αν το κόμμα θα γίνει πόλος αλλαγής ή συστημικός εταίρος»

50EUROS
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στον «παράδεισο» του ευρώ και η Βουλγαρία

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Ανυποχώρητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Σε κομβικά σημεία με τα τρακτέρ τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» - Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 20:33
seismos-rafina-3-richter
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

aelAtr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0: Τα πάντα μηδέν στη Λάρισα

kyriaki_malama
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κ. Μάλαμα με αιχμές – «Δεν ξέρουμε αν το κόμμα θα γίνει πόλος αλλαγής ή συστημικός εταίρος»

1 / 3