«Εύδοξος»: Παράταση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου για την παραλαβή φοιτητικών συγγραμμάτων

Παράταση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου δίνεται για τις δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Εύδοξος» για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο από το υπουργείο Παιδείας – Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Παράλληλα, γνωστοποιείται πως η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Το ίδιο χρονοδιάγραμμα θα ακολουθήσει και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας και η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΑΕΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εκδότες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν επαρκές απόθεμα αντιτύπων στα σημεία διανομής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές

Ο «Εύδοξος» πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΕΑ. Στην πλατφόρμα, μπορούν οι χρήστες να δηλώνουν και να παραλαμβάνουν δωρεάν τα συγγράμματά τους κάθε εξάμηνο.

Πιο αναλυτικά, μετά τη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου – υποχρεωτικών και επιλογής -, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να συνδεθεί στο πληροφοριακό σύστημα eudoxus.gr με τους κωδικούς του ιδρύματός του. Ακολούθως, επιλέγει τα συγγράμματα, που αντιστοιχούν στα μαθήματα του εξαμήνου. Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση, ο χρήστης λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό PIN, με τον οποίο θα παραλάβει τα συγγράμματα από το σημείο διανομής που θα επιλέξει.

Αναφορικά με τους φοιτητές που μετεγγράφονται ή δεν βρίσκουν διαθέσιμο σημείο διανομής στην πόλη τους, δίνεται η δυνατότητα παραλαβής μέσω ταχυμεταφοράς (courier) ή η εκ νέου δήλωσης συγγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

Επισημαίνεται, ότι οι δηλώσεις μπορούν να κάνουν οι φοιτητές μόνο για τα συγγράμματα της τρέχουσας περιόδου ενώ μπλοκάρεται ο λογαριασμός εάν δηλωθούν συγγράμματα που δεν αντιστοιχούν στη δήλωση μαθημάτων.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα.

