Ιταλία: Επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε 15χρονο – Τον ανάγκασαν να γδυθεί και επιχείρησαν να τον ληστέψουν

Μεγάλη αίσθηση προκαλεί στην Ιταλία η τελευταία επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε βάρος ενός δεκαπεντάχρονου, σε κεντρικό δρόμο στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τρία ανήλικα και ένας εικοσάχρονος, μέλη συμμορίας, απείλησαν έναν 15χρονο και τον ανάγκασαν να γδυθεί και να πάει σε τραπεζικό μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), για να τους δώσει εκατό ευρώ.

Όταν διαπίστωσαν ότι η προπληρωμένη κάρτα του έφηβου ήταν άδεια, τον υποχρέωσαν να τηλεφωνήσει στον πατέρα του και να του ζητήσει να του βάλει αμέσως χρήματα στον λογαριασμό. «Αν δεν το κάνεις, θα σκοτώσουμε τον γιο σου», είπαν στον πατέρα του 15χρονου.

Συνελήφθησαν τα μέλη της συμμορίας

Αντί να υποκύψει στον εκβιασμό, όμως, ο πατέρας του θύματος κράτησε την ψυχραιμία του και κάλεσε τους καραμπινιέρους, οι οποίοι, μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισαν τον δεκαπεντάχρονο και κατάφεραν να συλλάβουν τα τρία ανήλικα (15, 16 και 17 ετών), όπως και έναν εικοσάχρονο. Κρατούσαν, ακόμη, τα ρούχα του εφήβου, το κινητό, τα παπούτσια και το πορτοφόλι του.

Il giovane è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. È successo in una traversa di viale Tunisia, nella centrale zona di corso Buenos Aires. L'intervento dei… pic.twitter.com/eKRSw642dN — Sky tg24 (@SkyTG24) December 22, 2025

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται τώρα για συμμετοχή σε ληστεία, απόπειρα εκβιασμού, αντίσταση σε όργανα της τάξης και απόπειρα απόσπασης χρημάτων. Ο εικοσάχρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί, στις φυλακές ανηλίκων της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

Διαβάστε επίσης:

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι άδειες κατασκευής πέντε θαλάσσιων αιολικών πάρκων γιατί συνιστούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια»

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)