ΤΡΙΤΗ 23.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025

Ιταλία: Επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε 15χρονο – Τον ανάγκασαν να γδυθεί και επιχείρησαν να τον ληστέψουν

22.12.2025 21:53
carabinieri

Μεγάλη αίσθηση προκαλεί στην Ιταλία η τελευταία επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε βάρος ενός δεκαπεντάχρονου, σε κεντρικό δρόμο στο Μιλάνο.  

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τρία ανήλικα και ένας εικοσάχρονος, μέλη συμμορίας, απείλησαν έναν 15χρονο και τον ανάγκασαν να γδυθεί και να πάει σε τραπεζικό μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), για να τους δώσει εκατό ευρώ.

Όταν διαπίστωσαν ότι η προπληρωμένη κάρτα του έφηβου ήταν άδεια, τον υποχρέωσαν να τηλεφωνήσει στον πατέρα του και να του ζητήσει να του βάλει αμέσως χρήματα στον λογαριασμό. «Αν δεν το κάνεις, θα σκοτώσουμε τον γιο σου», είπαν στον πατέρα του 15χρονου. 

Συνελήφθησαν τα μέλη της συμμορίας

Αντί να υποκύψει στον εκβιασμό, όμως, ο πατέρας του θύματος κράτησε την ψυχραιμία του και κάλεσε τους καραμπινιέρους, οι οποίοι, μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισαν τον δεκαπεντάχρονο και κατάφεραν να συλλάβουν τα τρία ανήλικα (15, 16 και 17 ετών), όπως και έναν εικοσάχρονο. Κρατούσαν, ακόμη, τα ρούχα του εφήβου, το κινητό, τα παπούτσια και το πορτοφόλι του.

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται τώρα για συμμετοχή σε ληστεία, απόπειρα εκβιασμού, αντίσταση σε όργανα της τάξης και απόπειρα απόσπασης χρημάτων. Ο εικοσάχρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί, στις φυλακές ανηλίκων της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

