Masterchef: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής (Video)

Το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef κυκλοφόρησε, με τον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής να επιστρέφει στο STAR από τη νέα σεζόν.
Τον Ιανουάριο, λοιπόν, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Σωτήρης Κοντιζάς μπαίνουν ξανά στο πλατό, αναζητώντας τον επόμενο Έλληνα MasterChef.
Στο τρέιλερ πρωταγωνιστεί ένα παιδί που αρχικά εμφανίζεται ως νεογέννητο, ενώ σήμερα είναι πλέον 10 ετών.
«Μεγάλωσες» του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Μαζί μεγαλώνουμε», του απαντά ο μικρός πρωταγωνιστής.
