22.12.2025 11:55

Masterchef: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής (Video)

22.12.2025 11:55
Το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef κυκλοφόρησε, με τον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής να επιστρέφει στο STAR από τη νέα σεζόν.

Τον Ιανουάριο, λοιπόν, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Σωτήρης Κοντιζάς μπαίνουν ξανά στο πλατό, αναζητώντας τον επόμενο Έλληνα MasterChef.

Στο τρέιλερ πρωταγωνιστεί ένα παιδί που αρχικά εμφανίζεται ως νεογέννητο, ενώ σήμερα είναι πλέον 10 ετών.

«Μεγάλωσες» του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Μαζί μεγαλώνουμε», του απαντά ο μικρός πρωταγωνιστής.

1 / 3