Σούπερ Καπ Ιταλίας: Ο Νταβίντ Νέρες χάρισε στη Νάπολι το τρίτο της, 2-0 τη Μπολόνια στον τελικό του Ριάντ (Video)

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Νέρες, η Νάπολι νίκησε 2-0 τη Μπολόνια και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ιταλίας, διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο “King Saud University Stadium” του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε στο 39ο και το 57ο λεπτό βάζοντας τη «σφραγίδα» του στο τρίτο Σούπερ Καπ που θα προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους οι «παρτενοπέι» (1990, 2014 τα δύο προηγούμενα).
Ο Μπάμπης Λυκογιάννης ήταν στην αποστολή της Μπολόνια, αλλά δεν αγωνίστηκε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σούπερ Καπ Ιταλίας στο Ριάντ:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Νάπολι-Μίλαν 2-0
Μπολόνια-Ίντερ 3-2 πέν. (1-1 κ.δ.)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Νάπολι- Μπολόνια 2-0
